В НАТО ожидают "большого сражения" на Донбассе

Столтенберг высказался о событиях на Донбассе / Фото Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что президент РФ Владимир Путин не изменил свою основную цель - взять под контроль Украину, и перемещает основные силы для захвата Донбасса.

"Самый легкий путь завершения этой войны, это отведение президентом Путиным всех войск и вовлечение в серьезные дипломатические усилия для поиска дипломатического решения. Но мы должны быть реалистами, и нет никаких признаков того, что президент Путин изменил свою основную цель - контроль над Украиной и достижение значительных военных побед на поле боя", - отметил генсек НАТО после министерской встречи в Брюсселе, сообщает Европейская правда.

По его словам, в НАТО не видят российского отступления, а только перегруппировку, изменение позиций их сил, перемещение с севера Украины на восток.

"Мы ожидаем великого сражения на Донбассе. Именно поэтому союзники сегодня отметили необходимость безотлагательно оказать дополнительную помощь Украине", - сказал Столтенберг.

Война России против Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сделал заявление, согласно которому Россия по-прежнему будет пытаться захватить Украину военным путем. Сейчас российские войска работают над перегруппировкой своих подразделений. В ближайшие недели они могут продвинуться на восточном и южном направлениях. Они осуществят попытку захватить все районы Донбасса.

Президент Зеленский сказал, что Украина готовится к наступлению России на восток. Оккупанты стягивают большое число войск и техники в направлении Донбасса и Харькова. По его словам, санкции против Москвы не останавливают военную агрессию Кремля, поэтому их следует усилить.

Советник главы ОП Алексей Арестович рассказал о том, что РФ стала применять авиацию в основном на Донбассе. На остальной территории Украины россияне стали опасаться задействовать авиацию, поскольку против нее эффективно работает украинская система противовоздушной обороны.