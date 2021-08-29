В Пентагоне сообщили детали сегодняшнего удара по Кабулу

В пентагоне раскрыли подробности удара по Кабулу

В Пентагоне подтвердили, что американцы осуществили ракетный удар по территории Кабула. Однако, как отмечает чиновник, силы США ликвидировали террориста-смертника, который направлялся в заминированном автомобиле в аэропорт, пишет CNN.

Как пояснил чиновник американского Минобороны, взрывов было два. Первый - от ракетного удара, а второй произошел в результате детонации взрывчатки, которая была в автомобиле. Атаку осуществил беспилотник.

Представитель Пентагона отрицает наличие жертв среди гражданского населения. В то же время талибы заявляют, что в результате взрыва в Кабуле сегодня погибли шесть человек, в том числе четверо детей.

"Мы оцениваем возможность жертв среди гражданских, но пока у нас нет никаких признаков этого. Мы остаемся бдительными в отношении потенциальных угроз в будущем", - сказал представитель Центрального командования США Билл Урбан.

Напомним, сегодня взрыв, как и раньше, произошел вблизи аэропорта. Есть сведения о том, что по меньшей мере погибли два человека. Также СМИ передает о трех раненных.

Также ранее 26 августа у ворот международного аэропорта имени Хамида Карзая произошел мощный взрыв. Более того, спустя малое количество времени в самом крупном городе страны прогремел еще один взрыв. Трагедия случилась возле отеля Baron, где останавливаются англичане.