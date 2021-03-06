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В Польше рассказали о спасательной операции после ДТП с украинцами

6 марта 2021, 19:35
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К операции были привлечены более 100 спасателей, тяжелая техника и дроны.

Смертельное ДТП с украинцами в Польше / tvn24.pl

Заместитель начальника государственной пожарной службы Подкарпатского воеводства Польши Даниэль Дрыняк рассказал о спасательной операции после смертельной аварии автобуса с украинцами.

По его словам, спасательная операция была очень сложной — самостоятельно смогли выйти из автобуса только четыре человека, передает Укринформ.

Дрыняк уточнил, что еще 43 человек, пострадавших в ДТП, спасателям пришлось освобождать с применением специального оборудования — автобус пришлось разрезать, чтобы передать пострадавших медикам.

К операции были привлечены более 100 спасателей, тяжелая техника и дроны. Заместитель начальника полиции Подкарпатского воеводства Збигнев Сова сообщил, что пока рано говорить о причинах автокатастрофы. У обоих водителей взяли кровь на анализы на предмет исключения содержания в организме алкоголя или других веществ.

Информация о пострадавших в результате ДТП

В свою очередь воевода Подкарпатского воеводства Эва Ленярт сообщила, из больниц уже выписали девятерых пострадавших в ДТП под Кашице украинцев.

"Несмотря на сложную эпидемическую ситуацию, мы нашли места в больницах на территории воеводства, где пострадавшим оказана вся необходимая помощь. Часть из них уже выписана из больниц, я знаю о девяти выписанных людях", — заявила Ленярт.

По ее словам, их перевезли в общежитие школы в Ярославе, где уже находились другие 18 украинцев, которые не очень сильно пострадали в ДТП.

Что известно о пассажирах смертельного рейса

В свою очередь глава Львовской ОГА Максим Козицкий сообщил на своей странице в Facebook, что среди пассажиров рейсового автобуса Познань-Херсон, который попал в ДТП, была одна жительница Львовской области. Женщина сейчас находится в общежитии в Ярославе.

По его словам, все остальные пассажиры — жители южных и центральных областей Украины.

"Всего в салоне находилось 57 человек. По состоянию на сейчас есть информация о 5 погибших украинцах. Семеро получили незначительные повреждения, другие - тяжелые травмы, переломы. Они госпитализированы", — отметил он.

Смертельное ДТП с украинцами в Польше:

  • 6 марта в Польше недалеко от местности Кашице произошло ДТП с участием рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Познань - Херсон.
  • Погибли 5 украинцев. Всего в салоне было 57 граждан Украины.
  • Информация о шестом погибшем в результате автокатастрофы в Польше не подтвердилась.
  • 10 человек находятся в тяжелом состоянии.
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