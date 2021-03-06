В Польше рассказали о спасательной операции после ДТП с украинцами

К операции были привлечены более 100 спасателей, тяжелая техника и дроны.
Заместитель начальника государственной пожарной службы Подкарпатского воеводства Польши Даниэль Дрыняк рассказал о спасательной операции после смертельной аварии автобуса с украинцами.
По его словам, спасательная операция была очень сложной — самостоятельно смогли выйти из автобуса только четыре человека, передает Укринформ.
Дрыняк уточнил, что еще 43 человек, пострадавших в ДТП, спасателям пришлось освобождать с применением специального оборудования — автобус пришлось разрезать, чтобы передать пострадавших медикам.
К операции были привлечены более 100 спасателей, тяжелая техника и дроны. Заместитель начальника полиции Подкарпатского воеводства Збигнев Сова сообщил, что пока рано говорить о причинах автокатастрофы. У обоих водителей взяли кровь на анализы на предмет исключения содержания в организме алкоголя или других веществ.
Информация о пострадавших в результате ДТП
В свою очередь воевода Подкарпатского воеводства Эва Ленярт сообщила, из больниц уже выписали девятерых пострадавших в ДТП под Кашице украинцев.
"Несмотря на сложную эпидемическую ситуацию, мы нашли места в больницах на территории воеводства, где пострадавшим оказана вся необходимая помощь. Часть из них уже выписана из больниц, я знаю о девяти выписанных людях", — заявила Ленярт.
По ее словам, их перевезли в общежитие школы в Ярославе, где уже находились другие 18 украинцев, которые не очень сильно пострадали в ДТП.
Что известно о пассажирах смертельного рейса
В свою очередь глава Львовской ОГА Максим Козицкий сообщил на своей странице в Facebook, что среди пассажиров рейсового автобуса Познань-Херсон, который попал в ДТП, была одна жительница Львовской области. Женщина сейчас находится в общежитии в Ярославе.
По его словам, все остальные пассажиры — жители южных и центральных областей Украины.
"Всего в салоне находилось 57 человек. По состоянию на сейчас есть информация о 5 погибших украинцах. Семеро получили незначительные повреждения, другие - тяжелые травмы, переломы. Они госпитализированы", — отметил он.
Смертельное ДТП с украинцами в Польше:
- 6 марта в Польше недалеко от местности Кашице произошло ДТП с участием рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Познань - Херсон.
- Погибли 5 украинцев. Всего в салоне было 57 граждан Украины.
- Информация о шестом погибшем в результате автокатастрофы в Польше не подтвердилась.
- 10 человек находятся в тяжелом состоянии.