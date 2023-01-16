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В Польше уверены, что Германия вскоре одобрит отправку Leopard в Украину

16 января 2023, 13:06
Германия собирается принять решение о переброске танков в Украину на этой неделе.
Матеуш Моравецкий
Матеуш Моравецкий рассказал, разрешит ли Германия поставлять танки Leopard 2 в Украину / Фото УНИАН, Википедия

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий дал понять, что Германия вскоре даст согласие на отправку танков Leopard 2 в Украину.

Польша намерена поставить в Украину "роту" танков Leopard 2 немецкого производства. Однако такое решение требует одобрения Берлина, пишет Bloomberg.

"Нам нужно получить согласие Германии... Но я не могу себе представить, что это одобрение не будет дано быстро", - сказал Моравецкий перед вылетом в Берлин в понедельник утром.

По данным издания, Bloomberg со ссылкой на двух официальных лиц пишет, что Германия собирается принять решение о переброске танков в Украину на этой неделе.

Поставки танков в Украину

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина совсем скоро сможет полностью решить вопрос предоставления танков. Мы уже "за полшага до этого", сказал глава МИД.

11 января президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава передаст Украине роту тяжелых немецких танков Leopard 2 в рамках международной коалиции. Ориентировочно, это около 14 танков.

Германия пока отказывается передавать Украине танки Leopard. Канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что Берлин все же не исключает возможности передачи танков Украине. Однако немецкое государство сделает это только вместе со странами-союзниками.

Американское издание Politico со ссылкой на двух немецких чиновников написало, что позиция канцлера ФРГ Шольца по танкам Leopard для Украины серьезно зависит от действий президента США Джо Байдена. Журналисты отмечают, что из-за Берлина существуют проблемы в передаче танков Киеву – Польша предложила поставлять их путем широкого европейского альянса. Но для реэкспорта оружия немецкого производства все равно нужно разрешение Берлина.

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