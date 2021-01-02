В РФ нашли способ обойти отказ ЕС от сертификации Северного потока-2

Северный поток-2 может сертифицировать компания из РФ / Фото: Reuters

В России эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что есть варианты выхода из ситуации в связи с отказом норвежской компании Det Norske Veritas сертифицировать газопровод Северный поток-2 после завершения его строительства из-за американских санкций в отношении проекта.

В комментарии RT он заявил, что европейские компании очень опасаются санкций и однозначно откажутся работать вопреки ограничениям, поэтому на их помощь надеяться бесполезно.

"Даже если сам Евросоюз будет давать гарантии, что будут найдены инструменты обхода санкций, все равно европейские коммерческие компании не пойдут на нарушение запретов", — убежден аналитик.

Читайте такжеПутин прояснил вопрос будущего Северного потока-2По словам специалиста, у России есть вариант выхода из данной критической ситуации. Он добавил, что вполне можно привлечь российскую компанию для сертификации проекта.

"Потому что со стороны Евросоюза подобных ограничений нет: они не запрещают никому ничего сертифицировать. Я думаю, что скорее будет обсуждаться вопрос, когда российская компания получает все необходимые лицензии и документы, что она способна сертифицировать подобные проекты, такие как "Северный поток— 2", и именно она выдаёт сертификаты", — заключил собеседник.

Северный поток-2