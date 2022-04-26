В РФ насмешили размером подачки вдовам уничтоженных в Украине рашистов

В России женам уничтоженных в Украине оккупантов раздают материальную помощь в размере 10 тысяч рублей (около 4 тысяч гривен).

Как пишут в российских соцсетях, материальную помощь собрали для вдов захватчиков "с помощью друзей".

При этом каждую женщину, которой дают эту выплату, фотографируют для отчета, публикуемого в российской соцсети "Вконтакте".

Обратим внимание, что на фото запечатлены жены убитых оккупантов. Они держат в руках две купюры по пять тысяч рублей.

После этого каждую из них фотографируют на фоне машины, на окне которой изображен российский нацистский знак – литера Z и портрет Сталина.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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