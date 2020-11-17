В РФ рассказали о поглощении Беларуси Россией

Роль Союзного государства в поглощении Россией Беларуси и вероятность силовых сценариев оценил госсекретарь объединения Григорий Рапота.
Поглощение Россией Беларуси в рамках Союзного государства не планируется – и никаких признаков подобного не наблюдается, заявил госсекретарь объединения Григорий Рапота. Силовые сценарии также не рассматриваются.
Вопрос, поглотит ли Россия Беларусь, Рапота прокомментировал во время пресс-конференции в МИА Россия сегодня, трансляция которого велась в Facebook.
По его словам, Союзное государство создавалось не для того, чтобы помочь в поглощении Беларуси.
"Я не вижу даже таких признаков, даже фактов таких нет. Легко доказывать то, что есть, но очень трудно отрицать то, чего нет. Посмотрите все наши документы, посмотрите наши официальные заявления. Нет этого", — заверил он.
Напомним, впервые о том, президент РФ Владимир Путин продвигает идею необходимости создать "сверхдержаву" из России и Беларуси, сообщил в феврале Bloomberg со ссылкой на источники в Кремле.
Поглощения Беларуси Россией: новости
- Ранее эксперт назвал дату поглощения Беларуси Россией. Путин и Медведев получат большое моральное удовлетворение от уничтожения Лукашенко, считает Олег Соскин.
- Политический эксперт Андрей Головачев уверен, что после поглощения Беларуси Путин примется за Украину. В ответ на резолюцию НАТО, в которой блок резко поднял ставки в противостоянии с Россией, последняя активизировала свои усилия по поглощению Беларуси.
- В то же время в России объяснили, почему Путин не готов к поглощению Беларуси. Путин не просто так предоставил Лукашенко кредит в $1,5 млрд.
- У Путина оценили вероятность поглощения Беларуси со стороны России. Песков сказал, что отношения между двумя странами являются партнерскими и многосекторными.