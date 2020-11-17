В РФ рассказали о поглощении Беларуси Россией

Россия поглотит Беларусь - Союзное государство встало на защиту Москвы / УНИАН

Поглощение Россией Беларуси в рамках Союзного государства не планируется – и никаких признаков подобного не наблюдается, заявил госсекретарь объединения Григорий Рапота. Силовые сценарии также не рассматриваются.

Вопрос, поглотит ли Россия Беларусь, Рапота прокомментировал во время пресс-конференции в МИА Россия сегодня, трансляция которого велась в Facebook.

По его словам, Союзное государство создавалось не для того, чтобы помочь в поглощении Беларуси.

"Я не вижу даже таких признаков, даже фактов таких нет. Легко доказывать то, что есть, но очень трудно отрицать то, чего нет. Посмотрите все наши документы, посмотрите наши официальные заявления. Нет этого", — заверил он.

Напомним, впервые о том, президент РФ Владимир Путин продвигает идею необходимости создать "сверхдержаву" из России и Беларуси, сообщил в феврале Bloomberg со ссылкой на источники в Кремле.

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