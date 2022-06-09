В РФ заговорили о завершении войны в Украине и поставили сроки

Депутат Госдумы РФ Адама Делимханов считает, что скоро война завершится.
В Госдуме России заговорили о сроках завершения войны против Украины. По мнению депутата Адама Делимханова, боевые действия завершатся к концу текущего года.
Однако, по его словам, на данном этапе говорить об окончании войны рано, но выразил надежду, что скоро бои закончатся.
"Надеемся. Я думаю, больше продолжаться не будет", – сказал он, передает Обозреватель.
Что говорят у Путина
Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков прокомментировал высказывание депутата Госдумы Адама Делимханова о сроках завершения российской специальной военной операции в Украине.
По его словам, "спецоперация" завершится тогда, когда будут выполнены все поставленные задачи.
"Президент Путин обозначил задачи, стоящие для этой "специальной военной операции", - подчеркнул Песков. - Выполнение этих задач будет означать окончание специальной военной операции".
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Война в Украине
Ранее сообщалось, что США отправили в Украину новую партию прицельных гаубиц М777. Артиллерию отправили в рамках военной помощи для борьбы с рашистами.
Напомним, Украине придется ждать обещанные Германией системы противовоздушной обороны и реактивные системы залпового огня вплоть до зимы. Эти системы смогут доставить в Украину не раньше ноября или декабря.
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