В РФ заговорили о завершении войны в Украине и поставили сроки

Война в Украине / УНИАН, ТАСС

В Госдуме России заговорили о сроках завершения войны против Украины. По мнению депутата Адама Делимханова, боевые действия завершатся к концу текущего года.

Однако, по его словам, на данном этапе говорить об окончании войны рано, но выразил надежду, что скоро бои закончатся.

"Надеемся. Я думаю, больше продолжаться не будет", – сказал он, передает Обозреватель.

Что говорят у Путина

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков прокомментировал высказывание депутата Госдумы Адама Делимханова о сроках завершения российской специальной военной операции в Украине.

По его словам, "спецоперация" завершится тогда, когда будут выполнены все поставленные задачи.

"Президент Путин обозначил задачи, стоящие для этой "специальной военной операции", - подчеркнул Песков. - Выполнение этих задач будет означать окончание специальной военной операции".

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Война в Украине

Ранее сообщалось, что США отправили в Украину новую партию прицельных гаубиц М777. Артиллерию отправили в рамках военной помощи для борьбы с рашистами.

Напомним, Украине придется ждать обещанные Германией системы противовоздушной обороны и реактивные системы залпового огня вплоть до зимы. Эти системы смогут доставить в Украину не раньше ноября или декабря.

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