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В России десятки военных сбежали с полевых лагерей, чтобы не воевать с Украиной

17 апреля 2022, 11:53

Военная комендатура не может найти никого из солдат, которые покинули тренировочные лагеря.

войска россии
Солдаты РФ бегут с тренировочных лагерей / Reuters

Военные в России начали покидать полевые лагеря, на которых идет обучение солдат для отправки на войну против Украины. В апреле более 50 военных самовольно оставили пункты, поскольку не хотели принимать участие в боевых действиях. Военная комендатура не может найти тех, кто убежал. Об этом сообщил журналист УНИАН Роман Цимбалюк.

На своей странице в социальной сети Facebook он пишет, что более 50 россиян, которые проходят военную службу в вооруженных силах РФ по контракту, в апреле самостоятельно решили покинуть полевые лагеря в Западном военном округе, поскольку не захотели участвовать в так называемой "специальной военной операции" против Украины.Читайте такжеВоевать с Украиной не готовы: войска РФ думали атаковать с Приднестровья, но план провалился

"В связи с нежеланием участвовать в "специальной военной операции" на территории Украины, в апреле военнослужащими по контракту было осуществлено больше 50 случаев самовольного оставления полевых лагерей, которые временно расположены на полигонах Западного военного округа", - отметил Цимбалюк

Также он подчеркнул, что военная комендатура не смогла разыскать или задержать кого-либо из российских военных, сбежавших с полигона.

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Военные РФ отказываются ехать на войну против Украины

В марте 300 российских военных в Ахтырском районе Сумской области решили не участвовать в боевых действиях. Они отказались от выполнения приказа командования. Войска забрали свои 70 единиц техники и отправились домой.

300 военнослужащих из непризнанной Южной Осетии отказались воевать вместе с российскими оккупационными войсками против Украины. Военные посчитали, что их бросили на войну умирать. Они сложили оружие и вернулись домой. В анклаве собирались разобраться в ситуаицию

Журналист Роман Цимбалюк рассказал, что еще около 600 военных из России отказались участвовать в войне в Украине. Причем даже под угрозой уголовной ответственности. Отказников стало уже больше 2000.

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