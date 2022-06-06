В России хам-"патриот" набросился на мальчишку с желто-синим рюкзаком / скриншот из видео ua.depositphotos.com

В стране-агрессоре, России, в пригородной электричке буйный мужчина-шовинист накинулся на ребенка с грубой матерщиной ‒ из-за того, у что мальчика на спине школьный рюкзак в сине-желтых цветах. Соответствующее видео опубликовано в Сети.

Как видно в ролике, двое юных школьников спокойно ехали в тамбуре электрички. К ним внезапно подскочил мужчина и начал ругать одного из них из-за его сине-желтого рюкзака. При этом хам грязно ругался.

"Вот это что? Украина? Снимай! Эти [негодяи - Главред] не должны нам вот это давать. Убери его", – кричал мужчина.

К слову, тот человек, который весь инцидент на видео, не захотел никак не вмешиваться в конфликт и не попытался защитить ребенка от хама.

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Напомним, ранее скандально известный российский стриптизер Сергей Глушко (более известный как Тарзан - супруг поп-певицы Наташи Королевой), в очередной раз оскандалился своими высказываниями в поддержку российской агрессии.

В этот раз на своей странице в социальной сети Instagram Глушко в грубой и матерщинной форме высказал угрозы Североатлантическому альянсу.

До того теща Глушко, Людмила Порывай - мать его супруги, певицы Наташи Королевой, поддержала Украину и отреклась от зятя-путиниста.

На своей страничке в Instagram она опубликовала патриотический пост и сразу отписалась от стриптизера, который регулярно транслирует кремлевскую пропаганду в своих соцсетях.

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