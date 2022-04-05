"Я буду резать ваши головы": 20-летний оккупант, убивавший жителей Бучи, снова угрожает украинцам

Оккупант Михаил Ткач угрожает снова приехать и убивать украинцев / Фото Reuters, facebook.com/dima.replianchuk

20-летний российский оккупант из Владивостока Михаил Ткач, который убивал украинцев в Буче под Киевом, угрожает, что снова приедет в Украину и продолжит творить зверства.

Журналист Дмитрий Реплянчук из программы Слідство.info сообщил в Facebook, что украинцы нашли страницу Ткача в соцсетях и начали писать ему, что он палач и оккупант. Но россиянин даже и не думает переосмысливать свои действия. Наоборот, он не только не отрицает совершение преступлений, но и еще больше угрожает людям:

"Как только я заеду снова к вам, я буду резать ваши головы";

"А ты понимаешь, что я на твоей земле, и убиваем мы вас, и трупы вонючие ходячие только вы, укропчики".

"Это не путин пишет и не шойгу. Это пишет 20-летний оккупант Михаил, только недавно окончивший школу в своем сраном Владивостоке, в девяти тысячах километрах от нашей страны. Если вы спросите, почему он хочет нас уничтожить? Он сам ответил: "Свергнут правительство, чтобы не вступили в состав НАТО, чтобы не было Америки, под чью дудку вы пляшете, подхода к России". Это все в его голове, он в это искренне верит. Им не может быть прощения. Ни 20-летнему Михаилу, ни его согражданам", - написал журналист.

Михаил Ткач родом из Владивостока. В 2017 году он закончил школу, хотел стать спасателем, но через два года его призвали на военную службу.

В 2022 году он вторгся на территорию Украину, где, по его собственным признаниям, убивал и калечил украинцев.

По предварительной информации, именно его бригада №155 была в Буче.

Как сообщал Главред, российских военных, которые устроили геноцид украинцев в Буче под Киевом, совершали массовые убийства и пытки мирного населения, снова возвращают в Украину. Речь идет о 64-той мотострелковой бригаде 35-й общевойсковой армии РФ.

По данным украинской разведки, оккупантов ждут "специальные задачи". Первая из них - устрашение жителей Украины. А, во-вторых, рф хочет "утилизировать" ненужных свидетелей.

Геноцид украинцев в Буче

1 апреля мэр Бучи Анатолий Федорук подтвердил, что украинские военные выгнали из города российских оккупантов.

Отступая, россияне минировали гражданские сооружения, объекты инфраструктуры и некоторые участки в пределах населенного пункта.

В освобожденном городе украинские военные начали зачистку территории от диверсантов и российских пособников.

Когда украинские защитники зашли в город, то увидели, какие зверства там творил враг. Российские военные насиловали и убивали украинцев.

Во время захвата Бучи оккупанты убили сотни мирных жителей, их тела хаотически были разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что они безоружны. Некоторые из них были расстреляны со связанными руками. Среди убитых и замученных - мужчины, женщины, дети.

В Буче в братской могиле похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежат тела убитых людей, некоторым по 14 лет. Общее число жертв оккупантов возрастет.

Россия утверждает, что убийства мирных жителей якобы произошли после вывода российских войск из пригорода Киева.

Но спутниковые снимки компании Maxar Technologies свидетельствуют, что тела погибших на улицах Бучи стали появляться в середине марта, когда город был под контролем РФ.

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