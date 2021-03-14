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В России назвали условие для большой войны на Донбассе

14 марта 2021, 10:05
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США ничем не способны помочь решению конфликта на Донбассе, они могут только разогреть его. Поэтому их надо держать в стороне от переговоров, убежден Пушков.

Донбасс,война
В России назвали условие для большой войны на Донбассе / УНИАН

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и первого президента Украины Леонида Кравчука о возможном начале на востоке страны полномасштабного военного конфликта и роли США в решении конфликта.

"Кравчук, видите ли, не исключает... А откуда возьмется широкомасштабный конфликт, если не из Киева? Сам по себе он не возникнет. И зачем нужны США? Чтобы играть на стороне Киева", — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Сенатор напомнил, что у Вашингтона уже был спецпредставитель по вопросу конфликта на востоке Украины, но тот ни разу не посетил неподконтрольные официальному Киеву регионы. И именно участие Соединенных Штатов способно привести к усугублению ситуации, считает парламентарий.

"США ничем не способны помочь решению конфликта — они способны только разогреть его. Поэтому их надо держать в стороне от всех переговоров", — заключил Пушков.

Отметим, ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что на встрече в рамках саммита Нормандского формата должен присутствовать представитель США - это может заставить Россию пойти на уступки.

По его словам, США остаются единственным мировым государством, с которым Россия готова считаться.

Заявления Кравчука – о чем сообщалось ранее:

  • Глава делегации Киева в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что если Россия и в дальнейшем будет блокировать переговоры по Донбассу, то вывести ситуацию из тупика можно будет только с применением серьезных мер.
  • Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что планом "Б" для страны должно стать признание всеми того факта, что на востоке идет война. Все вопросы должны рассматриваться именно через эту призму.

новости России война на Донбассе нормандские переговоры Леонид Кравчук Алексей Пушков
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