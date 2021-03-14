В России назвали условие для большой войны на Донбассе / УНИАН

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и первого президента Украины Леонида Кравчука о возможном начале на востоке страны полномасштабного военного конфликта и роли США в решении конфликта.

"Кравчук, видите ли, не исключает... А откуда возьмется широкомасштабный конфликт, если не из Киева? Сам по себе он не возникнет. И зачем нужны США? Чтобы играть на стороне Киева", — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Сенатор напомнил, что у Вашингтона уже был спецпредставитель по вопросу конфликта на востоке Украины, но тот ни разу не посетил неподконтрольные официальному Киеву регионы. И именно участие Соединенных Штатов способно привести к усугублению ситуации, считает парламентарий.

"США ничем не способны помочь решению конфликта — они способны только разогреть его. Поэтому их надо держать в стороне от всех переговоров", — заключил Пушков.

Отметим, ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что на встрече в рамках саммита Нормандского формата должен присутствовать представитель США - это может заставить Россию пойти на уступки.

По его словам, США остаются единственным мировым государством, с которым Россия готова считаться.

Заявления Кравчука – о чем сообщалось ранее: