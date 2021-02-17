В России не пустили в прокат фильм боевиков Ополченочка

На отказ российских чиновников в выдаче для художественного фильма Ополченочка пожаловались продюсер Роман Разум и исполнительница одной из главных ролей.
Скандальному художественному фильму Ополченочка, снятому боевиками на захваченных районах Луганской области, российские чиновники от кино отказали в выдаче прокатного удостоверения. В том числе - за чрезмерную жестокость картинки. Как сообщает портал Новости Донбасса, на такое положение вещей пожаловались сами создатели пропагандистского фильма.
"Сказали, что наш фильм — это сплошь политика и жестокость. А поскольку в сентябре в России будут выборы, они хотели бы избежать политизированности. На мой взгляд, это ничто иное, как трусость культурной элиты России, которая боится признать борьбу Донбасса", — сказал продюсер ленты Роман Разум.
Кроме того, премьера фильма, которая была запланирована в московском Центральном доме кино, также не состоялась.
"Прокатчики сказали, что не станут вкладываться в рекламу нашего фильма, а сами мы не сможем, поскольку это сотни миллионов рублей", — пояснил Разум.
Актриса Наталья Колоскова, исполнившая одну из главных ролей в фильме, утверждает, что решение о премьере принимала комиссия из восьми человек, которая сочла ленту крайне жестокой. "Руководитель Дома кино посмотрела где-то треть ленты, потом вышла, видимо, по делам, а затем пришла к самому концу. Когда кино закончилось, один из мужчин — членов комиссии, начал активно возмущаться, говорить, что фильм очень жестокий", ‒ сказала она.
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Напомним, ранее сообщалось:
- Прототипом главной героини пропагандистского фильма Ополченочка стала танкистка террористической группировки "ДНР" Светлана Дрюк (с позывным Ветерок)
- В 2019 году она совершила побег со временно оккупированной части Донбасса и сдалась сотрудникам СБУ.
- Дрюк публично заявила о том, что готова давать показания против Российской Федерации в Гаагском трибунале.
- Бывший высокопоставленный боевик группировки "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) в ответ на действия Дрюк угрожал ей смертной казнью через повешение.