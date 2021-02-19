В России обвалился уровень доверия Путину - опрос

Владимир Путин / Фото Reuters

Рейтинг доверия граждан Российской Федерации к президенту Владимиру Путину опустился до 53%.

Как свидетельствуют данные опроса Фонда Общественное мнение на 14 февраля, рейтинг Путина просел с 54% поддержки, зафиксированных 7 февраля.

На вопрос: "Вы доверяете или не доверяете Владимиру Путину?" 53% респондентов ответили, что скорее доверяют президенту.

Отметим, что по данным ФОМ, этот показатель повторил самый низкий рейтинг доверия к Путину, зафиксированный в январе 2021 года.

/ fom.ru

Ранее Путин заявил о том, что в России людям стало хуже жить, чем воспользовались его противники.

"Вот хуже жить... Кто виноват? Начальство. Ну, такова доля начальства, здесь уж ничего не поделаешь... И, конечно, этим пытаются пользоваться и в Европе, и в других странах, и в самих Штатах. Этой ситуацией пользуются противоборствующие силы. И у нас этим тоже пытаются воспользоваться. И воспользовались! Ну конечно, а как же! На это и расчет", - сказал Путин.

Читайте такжеПутин отстегнет кругленькую сумму для спасения своего рейтинга - Reuters

Напомним, ранее сообщалось о серьезном падении рейтинга Владимира Путина.

Был зафиксирован абсолютный минимум за все время применения методики так называемого открытого вопроса, когда респондентов просят самих назвать политиков и общественных деятелей, которым они доверяют.