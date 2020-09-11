В России объявили розыск соратницу Навального - в чем причина

Российские правоохранители ведут собственное расследование отравления политика-оппозиционера.
Сотрудники Транспортной полиции РФ утверждают, что восстановили хронологию пребывания в Томске оппозиционера Алексея Навального перед его отравлением.
Об этом сообщили представители пресс-службы Главного управления на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу.
Всего правоохранители опросили пять из шести свидетелей. А шестой, Марина Певчик, отказалась давать показания.
"Среди них (мест пребывания Навального перед отравлением ‒ Главред) ‒ гостиница Xander Hotel с рестораном Velvet, съемная квартира, где проходила рабочая встреча сторонников Навального, "Венская кофейня" в аэропорту города Томска. Согласно полученным данным, именно в перечисленных местах Навальный принимал пищу и употреблял напитки, в том числе вино и алкогольный коктейль", ‒ заявили в полиции.
Кроме того, сотрудники полицейские опросили пять из шести человек, которые сопровождали Алексей Навального во время поездки (Владлен Лось, Георгий Албуров, Илья Пахомов, Кира Ярмыш и Павел Зеленский).
"В то же время Марина Певчих, одна из находившихся с Навальным, постоянно проживающая в Великобритании, 20 августа уклонилась от дачи объяснений. По данным следствия, 22 августа она вылетела в Германию, в связи с чем получить от нее объяснение не представилось возможным. Ее местонахождение устанавливается", ‒ подытожили полицейские.
Читайте такжеСоздатель Новичка назвал отравивший Навального яд
Отравление Навального – Главред ранее сообщал:
- 20 августа российский оппозиционер Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время авиаперелета из Москвы в Томск. Самолет экстренно посадили в Омске, политика госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ. Политик впал в кому.
- 7 сентября отравленный российский оппозиционер Алексей Навальный был выведен из искусственной комы, заявили в клинике Шарите.
- 6 сентября глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что есть "много признаков" причастности России к отравлению Алексея Навального, и теперь все зависит от Москвы.
- 2 сентября в Кабмине Германии сделали громкое заявление об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. В правительстве отметили, что лаборатория Бундесвера (вооружённые силы Федеративной Республики Германия) нашла в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы "Новичок".
- 22 августа Навального привезли в Берлин для лечения в клинике Шарите. Врачи оценивают состояние пациента как стабильное.