В России объявили розыск соратницу Навального - в чем причина

Алексей Навальный / Reuters

Сотрудники Транспортной полиции РФ утверждают, что восстановили хронологию пребывания в Томске оппозиционера Алексея Навального перед его отравлением.

Об этом сообщили представители пресс-службы Главного управления на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу.

Всего правоохранители опросили пять из шести свидетелей. А шестой, Марина Певчик, отказалась давать показания.

"Среди них (мест пребывания Навального перед отравлением ‒ Главред) ‒ гостиница Xander Hotel с рестораном Velvet, съемная квартира, где проходила рабочая встреча сторонников Навального, "Венская кофейня" в аэропорту города Томска. Согласно полученным данным, именно в перечисленных местах Навальный принимал пищу и употреблял напитки, в том числе вино и алкогольный коктейль", ‒ заявили в полиции.

Кроме того, сотрудники полицейские опросили пять из шести человек, которые сопровождали Алексей Навального во время поездки (Владлен Лось, Георгий Албуров, Илья Пахомов, Кира Ярмыш и Павел Зеленский).

"В то же время Марина Певчих, одна из находившихся с Навальным, постоянно проживающая в Великобритании, 20 августа уклонилась от дачи объяснений. По данным следствия, 22 августа она вылетела в Германию, в связи с чем получить от нее объяснение не представилось возможным. Ее местонахождение устанавливается", ‒ подытожили полицейские.

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