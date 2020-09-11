УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В России объявили розыск соратницу Навального - в чем причина

11 сентября 2020, 12:03

Российские правоохранители ведут собственное расследование отравления политика-оппозиционера.

Навальный
Алексей Навальный / Reuters

Сотрудники Транспортной полиции РФ утверждают, что восстановили хронологию пребывания в Томске оппозиционера Алексея Навального перед его отравлением.

Об этом сообщили представители пресс-службы Главного управления на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу.

Всего правоохранители опросили пять из шести свидетелей. А шестой, Марина Певчик, отказалась давать показания.

"Среди них (мест пребывания Навального перед отравлением ‒ Главред) ‒ гостиница Xander Hotel с рестораном Velvet, съемная квартира, где проходила рабочая встреча сторонников Навального, "Венская кофейня" в аэропорту города Томска. Согласно полученным данным, именно в перечисленных местах Навальный принимал пищу и употреблял напитки, в том числе вино и алкогольный коктейль", ‒ заявили в полиции.

Кроме того, сотрудники полицейские опросили пять из шести человек, которые сопровождали Алексей Навального во время поездки (Владлен Лось, Георгий Албуров, Илья Пахомов, Кира Ярмыш и Павел Зеленский).

"В то же время Марина Певчих, одна из находившихся с Навальным, постоянно проживающая в Великобритании, 20 августа уклонилась от дачи объяснений. По данным следствия, 22 августа она вылетела в Германию, в связи с чем получить от нее объяснение не представилось возможным. Ее местонахождение устанавливается", ‒ подытожили полицейские.

Читайте такжеСоздатель Новичка назвал отравивший Навального яд

Отравление Навального – Главред ранее сообщал:

  • 20 августа российский оппозиционер Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время авиаперелета из Москвы в Томск. Самолет экстренно посадили в Омске, политика госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ. Политик впал в кому.
  • 7 сентября отравленный российский оппозиционер Алексей Навальный был выведен из искусственной комы, заявили в клинике Шарите.
  • 6 сентября глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что есть "много признаков" причастности России к отравлению Алексея Навального, и теперь все зависит от Москвы.
  • 2 сентября в Кабмине Германии сделали громкое заявление об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. В правительстве отметили, что лаборатория Бундесвера (вооружённые силы Федеративной Республики Германия) нашла в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы "Новичок".
  • 22 августа Навального привезли в Берлин для лечения в клинике Шарите. Врачи оценивают состояние пациента как стабильное.
новости России отравление Навального полиция
Сейчас вы просматриваете новость «В России объявили розыск соратницу Навального - в чем причина». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

12:19
На Житомирщине рухнул дельтаплан, есть жертва: названа вероятная причина ЧП
12:15
Киев попал в "оранжевую" зону карантина: что это значит
12:11
Умер Михаил Смирнов - знаменитый капитан Что? Где? Когда?
12:03
В России объявили розыск соратницу Навального - в чем причина
11:57
Путин выжидает: Тихановская высказалась о поддержке Лукашенко Москвой Видео
11:39
Американские богачи массово бегут из Нью-Йорка мнение
11:18
Анастасия Решетова бросила Тимати - как она объяснила решение Фото
11:15
Коронавирус у Тимошенко: стало известно о серьезном диагнозе нардепа Видео
11:07
Любовницы Тарзана ограбили Наташу Королеву на миллионы - СМИ
10:58
Как остановить пандемию Covid-19: в ООН назвали способ Видео
10:53
"Пообедаем драниками": Жириновский захотел в Минске парад с россиянами
10:52
"Шмыгаль кладет х*й, министр посылает": "слуга народа" рассказал о зашкварах Кабмина
10:45
Создатели сериала Пацаны оправдались за неудачный показ новых серий
10:42
Названы 8 видов "детского" рака и причины распространения Видео
10:34
Новый антирекорд: коронавирус в Украине за сутки заразил более трех тысяч человек Видео
10:22
В Минфине рассказали, сколько Украина заплатит Западу по реструктуризации долгов
10:20
Инспекция под Горловкой: Кравчук рассказал, когда боевиков пустят на позиции ВСУ Видео
10:09
Кто настоящий подлец украинской политики мнение
10:06
Коронавирус в Киеве установил новый антирекорд: более 400 случаев за сутки Видео
09:53
Усиление карантина в Украине: Ляшко рассказал о жестких мерах Видео
09:46
В Минздраве анонсировали тест, который с одного образца определит грипп или Covid-19 у пациента
09:38
"Не Новичок, а плохой спирт": Соловьев поглумился над отравлением Навального Видео
09:32
Аллергия осенью: основные причины и способы лечения Видео
09:02
Смотреть ТВ онлайн без привязки к месту и времени? С Ланет.TV это легко! новости компании
09:01
Шмыгаль рассказал, обращалась ли Россия к Украине насчет воды в оккупированный Крым
08:45
Кровавое ДТП под Киевом: пятеро погибших и 14 раненых
08:45
Литовская труппа завершает гастроли в Украине: почему ушел Абромавичус мнение
08:41
Кравчук заявил, является ли срыв инспектирования у Шумов срывом Минских соглашений Видео
08:16
Диетолог разгромила миф о картофеле
07:58
Противовирусный препарат оказался эффективным в борьбе с Covid-19
07:52
Гороскоп для всех на 11 сентября: отличный шанс и сексуальность на высоте Видео
07:26
Такого нет ни у Китая, ни у России: Трамп похвастался новым "супероружием"
07:14
Война за соцопросы: почему депутаты сцепились из-за расширения полномочий ЦИК
06:59
В Слуге народа отреагировали на интервью Богдана
06:56
Меркель пошла на хитрость, останавливая постройку Северного потока-2 мнение
06:25
"Белая полоса": один знак Зодиака ждет денежное везение – астрологи
05:51
Усекновение главы Иоанна Крестителя – открытки и душевные пожелания
05:31
Ученые выяснили, почему мужчины и пожилые люди чаще страдают от тяжелой формы Covid-19 Видео
05:06
Новое отравление Навального: Кремль готовит коварный план – эксперт Видео
04:40
В Киеве рассказали, когда столица столкнется с пиком COVID-19 Видео
04:30
Вакцина от коронавируса: врач предупредил о неожиданных проблемах Видео
04:11
Голодание и старение тела: ученые выяснили, есть ли связь
03:37
"Сволочизм и живодерня": актриса разнесла режим Лукашенко за избиения людей Видео
02:59
Здоровое сердце: названы лучшие упражнения Видео
02:15
Гороскоп для всех на 12 сентября: коренные изменения и дорогие ошибки Видео
01:36
"Я кончаю": Полина Фаворская разделась и взбудоражила сеть пикантным фото
00:59
Геращенко поспорила с Верещук из-за полета с зонтом над Киевом Видео
00:57
Российский врач рассказал, кому нельзя делать прививку от Covid-19 Видео
00:22
Топ-3 популярных привычек, которые увеличивают риск рака
10 сентября, четверг
23:52
Деркач пригрозил разоблачениями за санкции США Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять