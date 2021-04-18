В России раскрыли сценарий провала встречи Путина и Байдена

В России заявили, что Байден не должен "читать нотации" Путину / Reuters

Возможная встреча президента США Джо Байдена с главой РФ Владимиром Путиным может стать провальной. На данный момент непонятно, к каким изменениям приведут американо-российские переговоры. Если хозяин Белого дома будет говорить с главой Кремля с позиции силы, то дискуссия обернется неудачей и проложит путь к новому Карибскому кризису – на этот раз из-за ситуации с Украиной. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.

В своем Telegram-канале политик пишет о том, что в истории были разные переговоры Москвы и Вашингтона. Проходили и неудачные саммиты, среди которых переговоры Хрущева и Кеннеди в Вене в 1961 году. В результате мир стал свидетелем Карибского кризиса. Тогда лидеры США и СССР не смогли договориться. При этому у Кеннеди не было такого изначально плохого отношения к Хрущеву, как у Байдена к Путину.

По словам Пушкова, вполне вероятно, что на встрече с Путиным американский президент в рамках переговорного процесса попытается действовать с позиции силы. Если глава США поступит таким образом, то может произойти "новый вариант Карибского кризиса", причем на этот раз вокруг Украины.Читайте такжеДипломат раскрыл ударный план США и Байдена против России

"У Байдена эти ноты проскальзывают уже сейчас. Из этого ничего не выйдет: Путин на давление не поддастся (вспомним неудачную попытку Обамы надавить на Путина по Сирии в 2013 году в Лох-Эрне, на последнем саммите "большой восьмерки"). Если Байден пойдет по этому пути, саммит не будет успешным, а может стать и провальным", - подчеркнул Алексей Пушков.

Отношения США и России