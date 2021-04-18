В России раскрыли сценарий провала встречи Путина и Байдена

Ситуация вокруг Украины может привести к новому варианту Карибского кризиса Москвой и Вашингтоном, считает Алексей Пушков.
Возможная встреча президента США Джо Байдена с главой РФ Владимиром Путиным может стать провальной. На данный момент непонятно, к каким изменениям приведут американо-российские переговоры. Если хозяин Белого дома будет говорить с главой Кремля с позиции силы, то дискуссия обернется неудачей и проложит путь к новому Карибскому кризису – на этот раз из-за ситуации с Украиной. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.
В своем Telegram-канале политик пишет о том, что в истории были разные переговоры Москвы и Вашингтона. Проходили и неудачные саммиты, среди которых переговоры Хрущева и Кеннеди в Вене в 1961 году. В результате мир стал свидетелем Карибского кризиса. Тогда лидеры США и СССР не смогли договориться. При этому у Кеннеди не было такого изначально плохого отношения к Хрущеву, как у Байдена к Путину.
По словам Пушкова, вполне вероятно, что на встрече с Путиным американский президент в рамках переговорного процесса попытается действовать с позиции силы. Если глава США поступит таким образом, то может произойти "новый вариант Карибского кризиса", причем на этот раз вокруг Украины.Читайте такжеДипломат раскрыл ударный план США и Байдена против России
"У Байдена эти ноты проскальзывают уже сейчас. Из этого ничего не выйдет: Путин на давление не поддастся (вспомним неудачную попытку Обамы надавить на Путина по Сирии в 2013 году в Лох-Эрне, на последнем саммите "большой восьмерки"). Если Байден пойдет по этому пути, саммит не будет успешным, а может стать и провальным", - подчеркнул Алексей Пушков.
Отношения США и России
- Американский президент Джо Байден 13 апреля поговорил по телефону с российским главой государства Владимиром Путиным. Во время разговора Байден призвал Путина прекратить военное давление у границ Украины и предложил ему встречу на территории одного из европейских государств.
- США 15 апреля ввели новые санкции против России, которые предусматривают ограничения в отношении 6 технологических компаний, а также 32 физических и юридических лиц. Также американцы выдворили 10 российских дипломатов.
- На следующий день, 16 апреля, Россия приняла решение об ответных санкциях против США. Москва выслала 10 американских дипломатов и запретила въезд на территорию РФ ряду чиновников из Америки. Помимо этого, Россия посоветовала американскому послу Джону Салливану поехать в Вашингтон для консультаций.