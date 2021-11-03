УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В России разбился белорусский самолет: погибли украинцы

3 ноября 2021, 15:48
Прослушать новость
Остановить

Самолет упал и начал гореть.

В России авиакатастрофа / Скриншот

В России близ Иркутска разбился транспортный самолет Ан-12, следовавший рейсом Якутск - Иркутск. По данным СМИ, на борту находились 7 человек. В результате крушения погибли 5 людей, 2 из них - пилоты.

Как пишет "Интерфакс", самолет исчез из радаров в 19:45 по местному времени (13:45 по Киеву). Затем стало известно, что он упал и взорвался, выполняя второй заход на посадку.

Также СМИ пишут, что самолет принадлежал белорусской авиакомпании "Гродно".

Спасатели обнаружили пылающие огнем обломки корабля в 7 км от Иркутска, возле села Повариха. Пожар пытаются потушить.

Тела пяти погибших уже удалось найти.

Реклама

Всего на борту самолета в момент аварии были:

  1. Егоров Александр Николаевич 1958 года рождения - командир;
  2. Щучко Олег Валерьевич 1971 года рождения, гражданин Украины, - второй пилот;
  3. Чуприненко Александр Борисович 1961 года рождения, гражданин Украины;
  4. Сергеев Андрей Евгеньевич, гражданин Республики Беларусь;
  5. Крополев Юрий Николаевич, гражданин РФ;
  6. Гармоненко Дмитрий Иванович, гражданин Республики Беларусь;
  7. Карпов Максим Михайлович 1995 года рождения, гражданин Республики Беларусь.

Напомним, ранее под Москвой упал частный самолет. В результате аварии двое находившихся на борту скончались.

Это случилось в воскресенье, 24 октября. Крушение потерпел легкомоторный самолет "Аэропракт A-22".

Также ранее из-за непогоды в Москве обрушился кусок стены Кремля. Сильный ветер сорвал леса строителей, которые работали на Красной площади, и свалил зубец из мура.

viber
самолет крушение
Сейчас вы просматриваете новость «В России разбился белорусский самолет: погибли украинцы». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Не подвергайте себя опасности: названы три вещи в доме, которые нужно прятать от посторонних глазНе подвергайте себя опасности: названы три вещи в доме, которые нужно прятать от посторонних глаз Должны быть в каждом доме: названы три вещи, как правильно встречать Новый год 2022Должны быть в каждом доме: названы три вещи, как правильно встречать Новый год 2022 Православный календарь на ноябрь 2021: важные даты и церковные праздникиПравославный календарь на ноябрь 2021: важные даты и церковные праздники "Коньки отбросит": астролог рассказал, когда Путину найдут замену"Коньки отбросит": астролог рассказал, когда Путину найдут замену Любовный гороскоп на неделю 1-7 ноября: богатый поклонник или обман второй половинкиЛюбовный гороскоп на неделю 1-7 ноября: богатый поклонник или обман второй половинки
16:00

Эпидемиолог назвала сроки пика коронавируса в Украине

15:52

Real O возвращаются: Светлана Тарабарова анонсировала воссоединение группы

15:48

В России разбился белорусский самолет: погибли украинцы Видео

15:33

В Украине снова подскочила цена на бензин: сколько теперь придется платить

15:21

"Отче наш" и скандал: антивакцинаторы в Одессе провели молитву за "спасение рода" Видео

Реклама
15:18

Первая оплата криптой в Украине! новости компании

15:03

Себе в грудь, ребенку в голову: лучанка, изрезавшая 2-летнюю дочь, оставила предсмертную записку

15:02

Солнце в мертвом градусе спровоцировало мощные магнитные бури в ноябре Видео

14:52

Масштабный "министропад": Рада уволила сразу пятерых чиновников Видео

14:38

В Луцке от каштанов умерла 8-летняя девочка

14:26

Минобороны осталось без главы: Рада приняла отставку Андрея Тарана Видео

14:23

11.11 – распродажа на AliExpress: как совершить покупку и на что обратить внимание

14:20

"Это не просто дно!": инфекционист не может доехать к COVID-больным из-за марша антивакцинаторов

14:17

"Собачья" жизнь Сергея Бабкина: музыкант озвучит бульмастифа Джека в сериале 1+1 Джек и Лондон Видео

14:00

Гороскоп на 4 ноября 2021 для всех знаков Зодиака: разочарование в близком и счастливая случайность Видео

13:37

Школьник два года издевался над девочкой в Тернополе: его мать оштрафовали

13:37

"Ой, ну пантера!": Надежда Мейхер в черном сетчатом боди загипнотизировала фанатов пышными формами

13:34

Теперь официально: Верховная Рада уволила министра экологии Абрамовского Видео

13:32

Парламент отправил в отставку министра экономики Любченко Видео

13:27

Ляшко назвал акцию "антивакцинаторов" насмешкой над медиками и родственниками умерших от COVID-19 Видео

Реклама
13:25

Гейминг против майнинга новости компании

13:19

Стало известно о состоянии здоровья Кравчука Видео

13:18

Протест антивакцинаторов в Киеве: пророссийские провокаторы благодарят РФ и кричат об "одном народе" Видео

13:17

Винница по программе "Большая стройка" получила новые больницы

13:13

Топ-7 продуктов, которые помогут быстрее выздороветь

12:46

Самые модные стрижки осень-зима 2022 с челкой, по которым весь мир сейчас сходит с ума Фото Видео

12:42

Социологи выяснили, почему украинцы не хотят прививаться от коронавируса Видео

12:39

150 грн за 1 литр: подсолнечное масло в ноябре еще больше подорожает Видео

12:03

В Украине начнут забирать автомобили у "водителей-гонщиков": что известно Видео

12:02

"Ей же не было плохо": подростки рассказали, как издевались над больной бабушкой в Киеве Видео

12:00

"Что будет дальше - не знает ни одна живая душа": Комаровский рассказал об эффективности вакцин Видео

11:53

Першение в горле: что вызывает и как избавиться - народные средства

11:50

Смерть 7-летнего Андрюши из Черкасс: деда и бабушку ребенка направили на психиатрическую экспертизу

11:37

К чему снятся роды: толкование сна

11:34

Сертификат не подделывала, но акцию поддерживает: Савченко заявилась на митинг антивакцинаторов Видео

11:31

Когда Дмитриевская суббота 2021: как правильно поминать усопших

11:20

Опасная осенняя погода с дождем, туманом и мокрым снегом: каким будет 3 ноября в Украине Видео

11:13

Тина Кароль поразила изгибами в прозрачном платье на голое тело

11:10

В МОН не знают, когда школьники вернутся за парты Видео

11:02

Не раньше мая 2022: ввод в эксплуатацию Северного потока- 2 может затянуться - Bloomberg Видео

Реклама
10:57

Три области Украины на пороге "красной" зоны: кого ждут ограничения Видео

10:52

Приехала на похороны мамы, а похоронила еще и отца: ковид забрал жизни известного врача и ее мужа

10:50

Без грима и ретуши: как на самом деле выглядит 74-летняя София Ротару

10:43

Митинг антивакцинаторов в Киеве: силовики охраняют Раду, город застыл в пробках Видео

10:13

На дорогах Украины увеличилось количество камер автофиксации нарушений ПДД: где они расположены

10:06

Киев второй день подряд бьет рекорды по смертности от COVID-19 Видео

10:03

12-летней девочке палализовало ногу: в Украине подтвердили еще один случай полиомиелита

09:47

Лунный календарь стрижек на ноябрь 2021: лучшие дни для новой прически и маникюра

09:33

Стефанчук назвал условие, при котором Зеленский не пойдет на второй президентский срок Видео

09:16

Гороскоп на 2022 год для женщин: богатый избранник, финансовая удача или крепкий брак Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять