В России разбился белорусский самолет: погибли украинцы

В России авиакатастрофа / Скриншот

В России близ Иркутска разбился транспортный самолет Ан-12, следовавший рейсом Якутск - Иркутск. По данным СМИ, на борту находились 7 человек. В результате крушения погибли 5 людей, 2 из них - пилоты.

Как пишет "Интерфакс", самолет исчез из радаров в 19:45 по местному времени (13:45 по Киеву). Затем стало известно, что он упал и взорвался, выполняя второй заход на посадку.

Также СМИ пишут, что самолет принадлежал белорусской авиакомпании "Гродно".

Спасатели обнаружили пылающие огнем обломки корабля в 7 км от Иркутска, возле села Повариха. Пожар пытаются потушить.

Тела пяти погибших уже удалось найти.

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Всего на борту самолета в момент аварии были:

Егоров Александр Николаевич 1958 года рождения - командир; Щучко Олег Валерьевич 1971 года рождения, гражданин Украины, - второй пилот; Чуприненко Александр Борисович 1961 года рождения, гражданин Украины; Сергеев Андрей Евгеньевич, гражданин Республики Беларусь; Крополев Юрий Николаевич, гражданин РФ; Гармоненко Дмитрий Иванович, гражданин Республики Беларусь; Карпов Максим Михайлович 1995 года рождения, гражданин Республики Беларусь.

Напомним, ранее под Москвой упал частный самолет. В результате аварии двое находившихся на борту скончались.

Это случилось в воскресенье, 24 октября. Крушение потерпел легкомоторный самолет "Аэропракт A-22".

Также ранее из-за непогоды в Москве обрушился кусок стены Кремля. Сильный ветер сорвал леса строителей, которые работали на Красной площади, и свалил зубец из мура.