"В России сейчас как 1937 год": Путин создал горячую линию, для искоренения инакомыслящих

Владимир Путин / Reuters

Глава РФ Владимир Путин создал горячую линию, чтобы призывать граждан сообщать друзьям и родственникам, которые критикуют войну в Украине.

Как пишет Express, Кремль, воспроизводя тактику диктаторов советской эпохи, поощряет обычных россиян покупать своих близких родственников и соратников информировать о "предателях" государства. Этот шаг сравним с тайной полицией Иосифа Сталина, НКВД, искоренявшей всех, кто высказывался против Коммунистической партии в советское время.

Тактика Сталина привела к тому, что более миллиона человек были заклеймены "вредителями" или "врагами народа" и отправлены в ГУЛАГ.

Теперь с помощью новой горячей линии и веб-сайта Кремль попытается искоренить диссидентов.

Российские власти рассылают гражданам текстовые сообщения с инструкциями о том, как осуждать других, а тех, кто выступает против вторжения, бросают в тюрьму.

Пользователи Telegram также могут сдавать сограждан, используя специальный канал на платформе.

Читайте такжеСтраданий и разрушений в Украине будет еще больше - генерал-майор СШАВ одном случае в школе в Пензе, центральная Россия, ученики донесли на свою учительницу после того, как они тайно записали ее антивоенные комментарии.

Среди других россиян, которые сообщили на горячей линии, есть женщина из Сибири, которая украсила свою елку цветами украинского флага, мужчина в Москве, который повесил украинский флаг на свое окно, и полицейский, который, как было подслушано, критиковал вторжение.

"В России сейчас как 1937 год: люди напуганы и доносят друг на друга", - отметила Александра Баева, начальник юридического отдела ОВД-инфо.

Для граждан России незаконно высказываться или даже демонстрировать неодобрение вторжения, и даже незаконно называть это войной, поскольку Путин продолжает настаивать на том, что это "спецоперация".

Напомним, ранее советник главы МВД Вадим Денисенко заявил, что введенные против России экономические санкции важны, но, по его словам, они "не сломают позвоночник путинизма".

Также под Харьковом украинские воины разгромили мотострелковую роту, которая входила в состав 59-го танкового полка РФ. Там ликвидировано более 80% личного состава подразделения.

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