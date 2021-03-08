В российской Госдуме возмутились закрытием телеканалов в Украине Reuters

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что закрытие в Украине телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK, которые связывают с кумом Путина Виктором Медведчуком, вызывает большое недовольство среди людей. В первую очередь это касается русскоязычных жителей.

"Это вызывает большое недовольство среди людей, в первую очередь русскоязычных, потому что эти каналы пользовались популярностью и имели определённую альтернативную точку зрения на многие вопросы", — заявил Чепа в комментарии RT.

По словам депутата, произошедшее, в первую очередь, является ударом по демократии, а не по России. Также парламентарий отметил, что решение о закрытии телеканалов было принято на фоне обострения ситуации на Донбассе.

"Попытка перенести ответственность на Россию в условиях тотального невыполнения минских договорённостей со стороны Украины вызывает большую озабоченность, что они связывают закрытие телеканалов с событиями на Донбассе. Они хотят полностью умалчивать ситуацию, перекраивать её, и это вызывает серьёзную озабоченность", — добавил депутат.

Отметим, так Чепа отреагировал на заявление советника министра внутренних дел Украины Валерия Поцелуйко, который в разговоре с телеканалом "Обозреватель" назвал закрытие в стране телеканалов "сильным ударом" по России.

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