УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В российской Госдуме возмутились закрытием телеканалов в Украине

8 марта 2021, 15:38
Прослушать новость
Остановить

Произошедшее с телеканалами 112 Украина, NewsOne и ZIK, в первую очередь, является ударом по демократии, а не по России, убежден депутат Чепа.

Государственная Дума, Госдума
В российской Госдуме возмутились закрытием телеканалов в Украине Reuters

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что закрытие в Украине телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK, которые связывают с кумом Путина Виктором Медведчуком, вызывает большое недовольство среди людей. В первую очередь это касается русскоязычных жителей.

"Это вызывает большое недовольство среди людей, в первую очередь русскоязычных, потому что эти каналы пользовались популярностью и имели определённую альтернативную точку зрения на многие вопросы", — заявил Чепа в комментарии RT.

По словам депутата, произошедшее, в первую очередь, является ударом по демократии, а не по России. Также парламентарий отметил, что решение о закрытии телеканалов было принято на фоне обострения ситуации на Донбассе.

"Попытка перенести ответственность на Россию в условиях тотального невыполнения минских договорённостей со стороны Украины вызывает большую озабоченность, что они связывают закрытие телеканалов с событиями на Донбассе. Они хотят полностью умалчивать ситуацию, перекраивать её, и это вызывает серьёзную озабоченность", — добавил депутат.

Отметим, так Чепа отреагировал на заявление советника министра внутренних дел Украины Валерия Поцелуйко, который в разговоре с телеканалом "Обозреватель" назвал закрытие в стране телеканалов "сильным ударом" по России.

Санкции в Украине - о чем сообщалось ранее:

  • 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел санкции сроком на 5 лет в отношении Тараса Козака — бизнес-партнера и депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука, а также в отношении принадлежащих ему телеканалов - "112 Украина", NewsOne и ZiK.
  • 3 февраля президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение о введении санкций против телеканалов. По его словам, Украина решительно поддерживает свободу слова, а не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает страну на пути к ЕС и евроатлантической интеграции.
  • 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против народного депутата от Оппозиционной платформы – За жизнь Виктора Медведчука и его окружения.

новости России Госдума РФ ZIK NewsOne 112 Украина Санкции против Медведчука
Сейчас вы просматриваете новость «В российской Госдуме возмутились закрытием телеканалов в Украине». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Лукашенко сделал заявление по Украине и предупредил об "опасности"Лукашенко сделал заявление по Украине и предупредил об "опасности" В России отреагировали на жесткое заявление Кравчука по ДонбассуВ России отреагировали на жесткое заявление Кравчука по Донбассу Минобороны ФРГ оценило военную мощь России и назвало ее "мишень"Минобороны ФРГ оценило военную мощь России и назвало ее "мишень" ФРГ оставляет роспропагандистов без денежных счетов, Москва разразилась угрозамиФРГ оставляет роспропагандистов без денежных счетов, Москва разразилась угрозами США готовят кибератаку по России, чтобы ее ощутил Путин - NYTСША готовят кибератаку по России, чтобы ее ощутил Путин - NYT
Следующий материал

Последние новости

16:06
Гороскоп на 9 марта для всех: любовный позитив и много запретов
15:59
Little Big выложили в Сеть новый клип Sex Machine Видео
15:41
ДТП в Польше: родные опознают жертв и сами ищут пострадавших Видео
15:38
В российской Госдуме возмутились закрытием телеканалов в Украине Видео
15:22
Известная телеведущая родила ребенка и назвала его отца Видео
Реклама
15:20
В Киеве радикалы устроили стычки с участниками Марша женщин, есть задержанные Видео
15:01
Зеленский поздравил женщин с 8 марта и упомянул о "биологических созданиях"
14:53
Вместе со шлемом дополненной реальности Apple готовит VR-очки и линзы Видео
14:41
Иммунолог спрогнозировал, когда коронавирус в Украине исчезнет Видео
14:18
Синоптик озвучила прогноз погоды в Украине на неделю Видео
14:05
Evil Inside – ужастик, вдохновлённый Кодзимой, готовится к выходу Видео
14:00
Появились новые данные о раненых в ДТП в Польше и свидетельства очевидцев Видео
13:46
Из охваченного COVID-19 Закарпатья назначили дополнительные поезда Видео
13:45
Кравчук рассказал, как Горбачев уговаривал всех не разваливать СССР Видео
13:37
В Институте нацпамяти прошлись по выходному на 8 марта Видео
13:30
Как выглядеть модно весной 2021 Фото Видео
13:01
"Маленькая война": Киселев озаботился волосами на груди Зеленского Видео
12:56
С Масленицей – картинки, видео, яркие поздравления Видео
12:55
Информационный блиц по Resident Evil 8 – самое интересное за неделю Видео
12:25
Сказочные поздравления с 8 Марта – красивые открытки и пожелания Видео
Реклама
12:25
В деле об убийстве сотрудницы киберполиции всплыли новые детали
12:23
В Киеве в одном из парков нашли женский труп Видео
12:16
На Закарпатье заговорили о коллапсе из-за роста смертности от COVID-19 Видео
12:04
Instagram посягнет на лавры нашумевшей соцсети Clubhouse
11:52
С чем носить джинсовую куртку: главные секреты Фото Видео
11:50
В Госдуме пригрозили Facebook за бан фейков об "украинских радикалах" Видео
11:42
В Корее раскрыли данные о 8 смертях после укола вакцины AstraZeneca Видео
11:38
В США насмерть покромсали пулями известного рэпера Видео
11:16
Еще в одной области Украины зашкалил уровень госпитализации с COVID Видео
11:14
В России обвинили главу МИД Словакии в попытке спародировать Кулебу Видео
10:26
В Украине 8 марта продают "золотые" букеты цветов дороже 20 тысяч Видео
10:10
Меган Маркл публично призналась в желании совершить самоубийство Видео
10:02
Тюльпаны и возмездие: что за праздник 8 марта мнение
09:35
В Киеве в результате пожара в сауне на Борщаговке погибли трое
09:21
Снег и холод: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине на 8 марта Видео
08:59
В ВСУ ответили на фейк РФ о создании ЛГБТ-подразделений Видео
08:53
Гороскоп на 8 марта для всех: доходные авантюры и убыточные вложения Видео
08:42
Почему украинцы всегда выбирают вороватую власть мнение
08:26
В Украине за сутки госпитализировали более 2 тысяч больных COVID-19 Видео
08:23
В Польше рассказали, что грозит водителю автобуса за смертельное ДТП Видео
Реклама
07:39
Яичная диета: стоит ли ее пробовать Видео
07:35
США готовят кибератаку по России, чтобы ее ощутил Путин - NYT Видео
07:13
Кабмин тащит экономику Украины к уровню африканской страны - эксперт Видео
06:49
Северный поток-2 стал одним из самых грандиозных провалов Путина мнение
06:01
Стрижка удлиненный боб из 1900-х вернулась в моду на весну 2021 Фото
05:28
Одному знаку Зодиака грозит скандальная слава – астролог Видео
05:02
Украинцев предупредили о мощном ударе волны агрессивного COVID-19 Видео
04:21
8 марта 2021 - большой церковный праздник: что нельзя делать Видео
03:30
Врач объяснила, какой кофе опасен для здоровья Видео
02:58
Синоптик рассказал, какой будет погода на Пасху в Украине Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять