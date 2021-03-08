В российской Госдуме возмутились закрытием телеканалов в Украине

Произошедшее с телеканалами 112 Украина, NewsOne и ZIK, в первую очередь, является ударом по демократии, а не по России, убежден депутат Чепа.
Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что закрытие в Украине телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK, которые связывают с кумом Путина Виктором Медведчуком, вызывает большое недовольство среди людей. В первую очередь это касается русскоязычных жителей.
"Это вызывает большое недовольство среди людей, в первую очередь русскоязычных, потому что эти каналы пользовались популярностью и имели определённую альтернативную точку зрения на многие вопросы", — заявил Чепа в комментарии RT.
По словам депутата, произошедшее, в первую очередь, является ударом по демократии, а не по России. Также парламентарий отметил, что решение о закрытии телеканалов было принято на фоне обострения ситуации на Донбассе.
"Попытка перенести ответственность на Россию в условиях тотального невыполнения минских договорённостей со стороны Украины вызывает большую озабоченность, что они связывают закрытие телеканалов с событиями на Донбассе. Они хотят полностью умалчивать ситуацию, перекраивать её, и это вызывает серьёзную озабоченность", — добавил депутат.
Отметим, так Чепа отреагировал на заявление советника министра внутренних дел Украины Валерия Поцелуйко, который в разговоре с телеканалом "Обозреватель" назвал закрытие в стране телеканалов "сильным ударом" по России.
Санкции в Украине - о чем сообщалось ранее:
- 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел санкции сроком на 5 лет в отношении Тараса Козака — бизнес-партнера и депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука, а также в отношении принадлежащих ему телеканалов - "112 Украина", NewsOne и ZiK.
- 3 февраля президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение о введении санкций против телеканалов. По его словам, Украина решительно поддерживает свободу слова, а не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает страну на пути к ЕС и евроатлантической интеграции.
- 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против народного депутата от Оппозиционной платформы – За жизнь Виктора Медведчука и его окружения.