В Сенате США назвали условие немедленного импичмента Трампу

Демократы считают, что Сенат США поддержит импичмент Трампу, если удастся договориться с "республиканцами"/ Reuters

Процесс импичмента действующему американскому президенту Дональду Трампу может начаться немедленно в том случае, если "демократам" удастся договориться с "республиканцами" созвать экстренное заседание Сената.

Об этом заявил лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер, комментируя возможность полноформатного отстранения Трампа от власти в США, сообщает CNN.

По его словам, инициативу можно будет реализовать, если представителям Демократической партии все-таки удастся договориться с "республиканцами". Однако не исключено, что импичмент Трампу объявят и по окончанию президентской каденции главы государства.

"Судебный процесс в Сенате может начаться немедленно с согласия нынешнего лидера большинства в Сенате на созыв сената для экстренного заседания, или он начнется после 19 января", - сказал Шумер.Читайте такжеТрампу объявлен импичмент

При этом он считает, что импичмент Трампу все-таки состоится.

"Не заблуждайтесь, в Сенате Соединенных Штатов будет процесс импичмента. Будет голосование об осуждении президента за тяжкие преступления, и если президент будет признан виновным, будет голосование о запрете ему вновь баллотироваться", - подчеркнул политик.

Импичмент Дональду Трампу