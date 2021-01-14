В Сенате США назвали условие немедленного импичмента Трампу

По словам Чака Шумера, вероятность объявления импичмента Трампу Конгрессом США существует.
Процесс импичмента действующему американскому президенту Дональду Трампу может начаться немедленно в том случае, если "демократам" удастся договориться с "республиканцами" созвать экстренное заседание Сената.
Об этом заявил лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер, комментируя возможность полноформатного отстранения Трампа от власти в США, сообщает CNN.
По его словам, инициативу можно будет реализовать, если представителям Демократической партии все-таки удастся договориться с "республиканцами". Однако не исключено, что импичмент Трампу объявят и по окончанию президентской каденции главы государства.
"Судебный процесс в Сенате может начаться немедленно с согласия нынешнего лидера большинства в Сенате на созыв сената для экстренного заседания, или он начнется после 19 января", - сказал Шумер.Читайте такжеТрампу объявлен импичмент
При этом он считает, что импичмент Трампу все-таки состоится.
"Не заблуждайтесь, в Сенате Соединенных Штатов будет процесс импичмента. Будет голосование об осуждении президента за тяжкие преступления, и если президент будет признан виновным, будет голосование о запрете ему вновь баллотироваться", - подчеркнул политик.
Импичмент Дональду Трампу
- В Вашингтоне 6 января сторонники президента США Дональда Трампа провели масштабный протест у Капитолия. В Конгрессе законодатели рассматривали вопрос официального утверждения победы "демократа" Джо Байдена на президентских выборах.
- Активисты осуществили попытку штурма Капитолия и ворвались в здание Конгресса. Произошли столкновения с полицией, вследствие которых погибли 5 человек. Ранения получили 58 сотрудников полиции. Арестовали более 80 человек.
- Действующий президент США Дональд Трамп выступил с заявлением, в котором призвал своих сторонников прекратить протест. При этом он еще раз подчеркнул, что не признает победу Байдена на выборах.
- 7 января американский Конгресс утвердил победу новоизбранного президента США Джо Байдена.
- Из-за этих событий Демократическая партия в Палате представителей выразила готовность объявить импичмент Дональду Трампу.
- Председатель судебного комитета Сената США, "республиканец" Линдси Грэм заявил, что верхняя палата американского парламента не поддержит импичмент Трампу.