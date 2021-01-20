В Сенате США заявили о пересмотре санкций против России

Джанет Йеллен / GettyImages

В ходе слушаний в финансовом комитете сената США главный претендент на пост главы американского Минфина Джанет Йеллен сообщила, что в случае её избрания санкционная политика Белого дома последних лет будет пересмотрена.

Она уточнила, что администрация Байдена начнет пересмотр "незамедлительно" с целью сделать их стратегическими, уточняет Financial Times.

Йеллен уточнила, что после вступления в должность поручит своему заму Уолли Адейемо провести "аудит" американских санкций, которые были введены в последние годы при президенте Трампе, для того, чтобы ограничения служили стратегическим целям.

Санкции, которые вводила администрация Трампа, в первую очередь касались России, Ирана, Венесуэлы и Северной Кореи. Также имели серьезное последствие американские санкции для Китая.

Кроме санкций Йеллен прокомментировала свои планы по другим темам. Кандидат от казначейства Байдена отметила, что криптовалюты, такие как Bitcoin, вызывают особую озабоченность с точки зрения финансирования терроризма и отмывания денег.

Также, несмотря на то, что бывшая глава Федеральной резервной системы США считается "ястребом", который проводил политику постепенного повышения процентной ставки, Йеллен заявила, что её приоритетная задача на новом посту - проведение ARP (плана спасения Америки) ценой в $1,9 трлн.

Йеллен уточнила, что деньги нужно тратить именно сейчас – для того, чтобы экономика могла начать свой рост.

Читайте такжеПо Северному потоку-2 поехали катком"Ни избранный президент, ни я не предлагаем этот пакет помощи без учета долгового бремени страны. Но сейчас, когда процентные ставки находятся на историческом минимуме, самое разумное, что мы можем сделать, - это действовать по-крупному. Я считаю, что в долгосрочной перспективе преимущества намного перевесят затраты, особенно если мы позаботимся о помощи людям, которые очень долго боролись"

Напомним, сегодня в комитетах сената США начались слушания по претендентам на ключевые должности кабинета Байдена.

На обсуждения вынесены кандидатуры на посты министра внутренней безопасности (Майоркас), директора национальной разведки (Хейнс), министра финансов (Йеллен), госсекретаря (Блинкен) и министра обороны (Остин).

Для утверждения каждый должен получить поддержку простого большинства сенаторов.

Ранее стало известно, что команда новоизбранного президента США Джо Байдена намерена осуществлять действия, направленные на прекращение строительства газопровода Северный поток-2. Если не удастся убедить в этом Европу, Вашингтон готов задействовать новые инструменты для достижения цели.