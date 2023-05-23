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В шоке даже предатель Кива: пропагандист Красовский снова заявил, что украинских детей нужно убивать

Анна Ярославская
23 мая 2023, 10:52 обновлено 23 мая, 11:00
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Пропагандист RT Антон Красовский заявил, что не изменил мнения о необходимости "топить и сжигать украинских детей".
Антон Красовский, Илья Кива
Илья Кива назвал Красовского нацистом / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Facebook Кивы

Российский пропагандист и путинист Антон Красовский в очередной раз публично призвал убивать украинских детей. Свое неадекватное заявление он озвучил в эфире одного из одиозных Youtube-каналов страны-агрессора России.

Украинофоб ранее извинялся за призывы "топить и сжигать" детей, но теперь говорит, что его мнение по этому поводу на самом деле не изменилось. В ответ ведущие шоу жизнерадостно смеялись.

Смотрите видео о том, как Красовский говорит об убийствах украинцев в нашем Telegram-канале:

видео дня
Скриншот

Кстати, возмутился из-за неадекватных заявлений Красовского даже путинист и предатель Украины Илья Кива. Он назвал российского пропагандиста "нацистом". Кива заявил, что украинцы якобы "являются неотделимой и важной частью русской цивилизации".

"Считаю подобные заявления провокационными и разжигающими ненависть между нашими народами. Напомню, сейчас в России проживает около шести миллионов украинцев, с детьми, которых это животное призывает топить и жечь. Призывы и пропаганда насилия над детьми по национальному признаку - идеология нацистов и попадает под уголовную статью законодательства РФ", - написал Кива в своем Telegram-канале.

Как отреагировали в Сети:

  • "Нацизм. В России нацизм. Доказано"
  • "Преступники, да ещё и тупые. Как же легко будет с ними в суде. Всё записано подробно и однозначно"
  • "Видимо хочет в Европу визу. Через Гаагу. Уже считай получил"
  • "Этот человек подписался, что он невменяемый. Наверно на этом хочет строить свою защиту в суде"
  • "Скорее так: в России стесняться своего нацизма перестало быть общественной нормой. То что раньше было вроде шутки, сейчас уже можно говорить без ужимок и под камеру".

Скандал с пропагандистом Красовским

В конце октября 2022 года известный российский пропагандист Антон Красовский публично в эфире российского телевидения призвал убивать украинских детей. Он без ноток шутки в голосе сказал, что украинских детей нужно "либо топить, либо сжигать".

Подобные высказывания удивили даже одну из главных пропагандисток РФ - главреда канала RT Маргариту Симоньян. Она назвала его высказывания "дикими и отвратительными" и заявила, что прекращает сотрудничество с Красовским. Впрочем, этого не произошло - его снова заметили в эфире Russia Today.

СК России не нашел состава преступления в призывах Красовского "топить и сжигать украинских детей".

Стоит отметить, что пропагандист Красовский уже не раз делал скандальные заявления, направленные против Украины. Так, за месяц до широкомасштабного вторжения РФ в Украину он открыто угрожал убийствами мирных украинцев. Путинист заявлял, что РФ не позволит Украине вступить в НАТО, а ее Конституцию сожгут на Крещатике.

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