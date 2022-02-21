"В Сибирь везите, пусть отрабатывают свой хлеб": россияне "приветствуют" жителей ОРДЛО

В Сети довольно резко отреагировали на эвакуацию людей с "ЛДНР".
Россияне негативно отреагировали на размещение так называемых беженцев из "Л/ДНР" на территории их страны.
Несколько дней назад оккупационные "власти" непризнанных республик начали "эвакуацию" жителей ОРДЛО, но жители России не сильно этому обрадовались, пишут в Telegram-каналах.
В основном, россияне требовали, чтобы эвакуированных отправили обратно и недоумевали, почему людей начали переселять именно в Ростовскую область.
"Клас. Смотрю, такие нищие едут… Им только дотации еще", "Так пообещали по 10 000, вот они и едут", "Мне интересно, насколько по срокам такое переселение будет продолжаться?.. И почему именно в РО (Ростовскую область. – Ред.)? Почему не в Подмосковье, где сосредоточена вся промышленность. И не Зауралье?", "Кошмар, зачем к нам, работы нет… воровать будут?", "[Зачем - неценз.] вы тут нужны, валите обратно", – писали жители Ростовской области в Сети.
"Отрабатывайте свой хлеб"
Некоторые предложили везти жителей ОРДЛО в Сибирь – "пахать и отрабатывать свой хлеб, а не на халяву жить, как они все привыкли". Часть просто оскорбляли "беженцев", обзывая их "мусором", "сбродом" и т. д.
Кто-то просил переселять в заброшенные деревни, а не Ростов-на-Дону, "где самим места мало". И лишь малая часть высказалась за то, что в переселении жителей Донбасса нет ничего такого.
Эвакуация жителей ОРДЛО в Россию
Ранее сети появился снимок сухпайка, которые в России выдают так называемым беженцам, "эвакуированным" из временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
На кадре изображены несколько упаковок воды по 0,5 литра в бутылках и "третьесортное изделие охлажденное" из мяса птицы. В частности, колбаса "Казачья".
Главы непризнанных республик "ЛДНР" Леонид Пасечник и Денис Пушилин обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать "независимость республик".
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