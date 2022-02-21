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В сети показали еду для "беженцев" с Донбасса в РФ

21 февраля 2022, 14:49

Пользователи бурно прокомментировали фото сухпайка.

Сухпаек для беженцев / Соцсети

В сети появился снимок сухпайка, которые в России выдают так называемым беженцам, "эвакуированным" из временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

На кадре изображены несколько упаковок воды по 0,5 литра в бутылках и "третьесортное изделие охлажденное" из мяса птицы. В частности, колбаса "Казачья".

Снимок обнародовал Telegram-канал "Журналистика со вкусом". В комментариях люди предположили, что "беженцев" кормят за счет награбленного в их же домах на Донбассе.

"А так выглядит набор гуманитарной помощи для эвакуированных", – сказано в подписи к снимку.

В других соцсетях некоторые подписчики начали шутить по этому поводу.

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Колбаса "Казачья" на самом деле является колбасным изделием"Одна колбаса на всех?", "Поздравим с повышением: были второсортными, теперь 3 сорт", "Зато русская колбаса", "Нормально, с 2014 г*вно жрут, а тут даже колбасы дали", "Как иронично. А что, эту колбасу вся русня и ест – и пенсионеры, и крепостные, не москвичи, конечно, но большинство русни тоже заодно", – написали другие юзеры.

Также в сети отметили, что "беженцы заслужили это".

Кроме того, часть подписчиков выразила им сочувствие.

"На второй сорт не хватило денег от Пушилина... Его личного финансирования!", "Так они же имеют $120, купят себе марципанов", "А чего все колбасу обсуждают? Там же написано "колбасное изделие", "Это когда колбасу сделали из остатков после остатков", "Я такую собаке беру", "Не знаю, жалко их", "Давайте им хоть рублей 30 насобираем и на еду скинем", "Самое смешное, что эта колбаса обошлась им во все имущество, оставленное дома", – добавили в сети.

Война на Донбассе и эвакуация мирного населения

В четверг, 17 февраля, во время обстрела со стороны временно оккупированных территорий ОРЛО один из снарядов попал в детский сад в Станице Луганской на Луганщине.

При этом в российских СМИ запустили дезинформацию о том, что в результате обстрела якобы пострадал детсад на территории так называемой "ЛНР".

Вечером 17 февраля пророссийские боевики возобновили обстрел Станицы Луганской. В результате обстрела разрушен жилой дом.

18 февраля главарь террористической группировки "ДНР" Денис Пушилин из-за якобы обострения военного конфликта на Донбассе объявил массовую эвакуацию населения.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству России срочно обеспечить выплату каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса беженцу в 10 тыс. рублей.

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