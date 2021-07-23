В Сочи включили сирены и бушует ураган: река Дагомыс вышла из берегов и сносит все на своем пути

В Сочи ураган и настоящий потоп / скриншот

В российском городе Сочи река Дагомыс из-за дождей вышла из берегов и затопила город.

Как сообщают местные СМИ, два человека попросили помощи спасателей, чтобы выбраться с "островка" в русле реки.

"Река Дагомыс вышла из берегов, но не сильно. Эвакуация людей не требуется. Сообщений о ЧП из того района нам не поступала", - сообщает ТАСС.

Как сообщают в соцсетях, в Лазаревском районе Сочи локально подтопило улицы, потоки воды образовались на автомобильных дорогах.

Уровень воды в реке Мацеста менее чем за час превысил критические значения. Вода разливается на проезжую часть.

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По информации ТАСС, уровень воды на дороге в Хостинском районе Сочи нарастает, сильный ливень наблюдается от микрорайона Мацеста до микрорайона Кудепста.

Также из-за ливня остановилось автомобильное движение.

Вечером в пятницу, 23 июля, в Сочи включили звуковое оповещение о ЧС. По сообщениям местных жителей, после заката солнца над городом начали звучать сирены.

Отметим, в четверг в Сочи начались дожди, которые продолжились в пятницу в течение дня. В городе объявлено штормовое предупреждение.

На курорте закрыты пляжи до конца суток 23 июля.

Накануне в Запорожской области в Кирилловке начался сильный шторм с градом и шкальным ветром. Туристы успели заснять даже два смерча, которые пронеслись по известному курорту.