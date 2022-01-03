В США двойняшки родились в разные годы, потому что сестренка "опоздала" на 15 минут после брата

Теперь брат и сестра имеют разные даты, месяцы и годы рождения.
В Соединенных Штатах Америки двойняшки будут праздновать свой день рождения в разные дни, месяцы и годы, потому что сестренка в новогоднюю ночь родилась после полуночи.
Такой забавный случай произошел в штате Калифорния, пишет издание People.
Мальчик Альфредо успел родиться в последние минуты декабря 2021 года, в то же время его сестренка появилась на свет в первые минуты 2022 года. Разница между рождением брата и сестры составляет всего 15 минут, однако у них теперь не только даты рождения разные, но и годы.
В роддоме утверждают, что такие случаи довольно редки и случаются раз в 2 миллиона.
"Для меня безумие, что они двойняшки, но имеют разные дни рождения. Я удивлена и счастлива, что она родилась в полночь", – прокомментировала мама двойняшек.
Ранее сообщалось, что в Луцке ребенок появился на свет под роддомом прямо в микроавтобусе. Роды у женщины приняла интерн медучреждения.
Напомним, жительница Харькова отдала на прогулке трехлетнюю дочку малознакомому мужчине. Об этом сообщила полиции бабушка ребенка. По словам женщины, ее дочь пошла на прогулку с внучкой, но вернулась домой одна.
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