В США двойняшки родились в разные годы, потому что сестренка "опоздала" на 15 минут после брата

В США двойняшки родились в разные годы, потому что девочка в новогоднюю ночь "опоздала" на 15 минут / ua.depositphotos.com

В Соединенных Штатах Америки двойняшки будут праздновать свой день рождения в разные дни, месяцы и годы, потому что сестренка в новогоднюю ночь родилась после полуночи.

Такой забавный случай произошел в штате Калифорния, пишет издание People.

Мальчик Альфредо успел родиться в последние минуты декабря 2021 года, в то же время его сестренка появилась на свет в первые минуты 2022 года. Разница между рождением брата и сестры составляет всего 15 минут, однако у них теперь не только даты рождения разные, но и годы.

В роддоме утверждают, что такие случаи довольно редки и случаются раз в 2 миллиона.

"Для меня безумие, что они двойняшки, но имеют разные дни рождения. Я удивлена и счастлива, что она родилась в полночь", – прокомментировала мама двойняшек.

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Ранее сообщалось, что в Луцке ребенок появился на свет под роддомом прямо в микроавтобусе. Роды у женщины приняла интерн медучреждения.

Напомним, жительница Харькова отдала на прогулке трехлетнюю дочку малознакомому мужчине. Об этом сообщила полиции бабушка ребенка. По словам женщины, ее дочь пошла на прогулку с внучкой, но вернулась домой одна.

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