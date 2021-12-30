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"Будет "белой вороной": в садике затравили ребенка за отказ матери скинуться на подарок

30 декабря 2021, 13:47
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Родителей попросили сдать деньги не только на канцелярию, но и по 5 тысяч гривен на поздравление учителей.

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В садике затравили ребенка за отказ матери скинуться на подарок / ua.depositphotos.com

В одном из детских садов в Киеве возник конфликт из-за того, что родителей постоянно просили сдавать на что-то деньги. Одной из матерей, которая больше всего возмущалась большими поборами, пообещали сделать ее ребенка "белой вороной".

За прошлый учебный год родители сдали на ремонт группы и в фонд 50 тысяч гривен, рассказала женщина в Facebook ОО "РОДИТЕЛИ SOS". Однако в мае председатель родительского комитета снова написала в чате в Вайбере, что нужно сдать еще – ведь в фонде не хватает 2 тысяч гривен.

В текущем учебном году председатель комитета требовала у родителей сдать по 200 гривен, и еще по 300 гривен на канцелярию. Также нужно было отдать по 5 тысяч гривен на поздравление педколлективу с профессиональным праздником.

Когда женщина отказалась платить 5 тысяч гривен на подарки и еще 200 "просто так", председатель родительского комитета сказала, что ее ребенок станет "белой вороной".

Женщина также рассказала, что недовольных матерей на родительских собраниях унижали и оказывали на них давление. После этого матери обратились в Департамент образования и науки КГГА и районное управление образования.

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"В Министерстве качества образования сообщили, что ситуация является буллингом. Потому что ребенок писал на листочке, пока мы разбирались с этой историей", – рассказала женщина.

По ее словам, в параллельной группе назревал конфликт – там родители за месяц сдали по 2 тысячи гривен, и большинство этих средств собирали на замену окон под предлогом того, что они "в аварийном состоянии". Как оказалось позже, никакого аварийного состояния не было и окна можно было бы не менять.

В садике начались проверки. Позже заведующей заведения вынесли выговор и лишили ее годовой премии, а родительский комитет расформировали.

Напомним, ранее скандал из-за поборов возник в детском саду во Львове. Родители пожаловались в соцсетях, что руководство детсада собирает "добровольные взносы" на все: средства гигиены, бытовую химию, канцтовары, чистку ковров, подарки детям и воспитателям на дни рождения и праздники, на ремонты и прочее. Они отметили, что им слишком часто приходится сдавать по 300-500 грн на нужды, финансирование которых предусмотрено государством.

Также в Глухове Сумской области школьники затравили своего одноклассника за то, что его мама отказалась покупать печатные тетради для занятий. Второклассник рассказывал, что одноклассники работают в печатных тетрадях, а он ничего не делает.

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