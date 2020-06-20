Унижает права: в США исчезнет популярный вид мороженого

В США переименуют известное мороженое / Фото pixabay.com

Компания Dreyer's в США приняла решение изменить название фирменного мороженого Eskimo, чтобы не унижать эскимосов.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

"Компания привержена делу достижения расового равноправия и считает этот термин пренебрежительным", - отметила главный маркетолог компании Dreyer's Элизабел Маркес.

По информации издания, эскимо создали сто лет назад в 1920 году Кристиан Нелсон и кондитер Рассел Стовер. Они запатентовали изобретение в 1922 году, а затем продали предприятие на волне роста популярности мороженого в США. Предприятие было приобретено компанией Dreyer's 2007 года.

Сейчас в логотипе и рекламе продукта используется образ мальчика в традиционной меховой одежде эскимосов.

Как ранее писал Главред, медик Евгений Комаровский рассказал, что именно мороженое хорошо влияет на укрепление иммунитета. Холод воздействует на миндалины и, соответственно, способствует общему укреплению здоровья.