Унижает права: в США исчезнет популярный вид мороженого

Компания Dreyer's в США приняла решение изменить название фирменного мороженого Eskimo, чтобы не унижать эскимосов.
Об этом пишет The Wall Street Journal.
"Компания привержена делу достижения расового равноправия и считает этот термин пренебрежительным", - отметила главный маркетолог компании Dreyer's Элизабел Маркес.
По информации издания, эскимо создали сто лет назад в 1920 году Кристиан Нелсон и кондитер Рассел Стовер. Они запатентовали изобретение в 1922 году, а затем продали предприятие на волне роста популярности мороженого в США. Предприятие было приобретено компанией Dreyer's 2007 года.
Сейчас в логотипе и рекламе продукта используется образ мальчика в традиционной меховой одежде эскимосов.
Как ранее писал Главред, медик Евгений Комаровский рассказал, что именно мороженое хорошо влияет на укрепление иммунитета. Холод воздействует на миндалины и, соответственно, способствует общему укреплению здоровья.