В США начали давить на Байдена ради санкций против Северного потока-2

Сенатор Тед Круз заявил, что будет блокировать назначение главы ЦРУ до новых санкций против компаний, участвующих в строительстве газопровода Путина.
Американский сенатор-республиканец Тед Круз от штата Техас заявил, что будет мешать утверждению нового главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильяма Бернса до тех пор, пока администрация президента Джо Байдена не введет новые санкции против российского газопровода Северный поток-2.
"Я сниму свою блокировку, когда администрация Байдена выполнит свои юридические обязательства — сообщить и наложить санкции на суда и компании, строящие трубопровод Путина", — написал Круз на своей странице в Twitter.
Отметим, 3 марта группа из 40 американских сенаторов призвала Байдена ввести новые ограничения против компаний, участвующих в строительстве Северного потока-2. "Строительство проекта продолжается, и в открытом доступе имеется информация о судах и компаниях, участвующих в подлежащей санкциям деятельности", — указали сенаторы.
По их мнению, "неспособность администрации ввести новые санкции" свидетельствует о том, что США готовы позволить властям России "взять под контроль поставки газа в Европу и усилить свое геополитическое влияние".
Северный поток-2 – о чем сообщалось ранее:
- 11 декабря 2020 года строительство газопровода Северный поток-2 было возобновлено в экономической зоне Германии после годичного периода, связанного с остановкой работ по причине санкций США.
- 5 февраля канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что России грозят новые санкции со стороны Германии из-за тюремного приговора оппозиционеру Алексею Навальному и высылки дипломатов Евросоюза. Однако на строительстве газопровода Северный поток-2 это никак не отразится.
- 11 февраля руководитель Комитета по международным отношениям Сената (верхняя палата американского парламента) республиканец Джеймс Риш и вице-глава группы поддержки Украины в Сенате демократ Джинн Шахин призвали президента Джо Байдена ввести санкции против российского газопровода Северный поток-2.
- 22 февраля США расширили санкции против газопровода Северный поток-2. Как заявили в американском Минфине, в еще один санкционный список внесено занятое в строительстве Северного потока-2 судно-трубоукладчик Фортуна.