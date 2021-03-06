В США начали давить на Байдена ради санкций против Северного потока-2 / Reuters

Американский сенатор-республиканец Тед Круз от штата Техас заявил, что будет мешать утверждению нового главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильяма Бернса до тех пор, пока администрация президента Джо Байдена не введет новые санкции против российского газопровода Северный поток-2.

"Я сниму свою блокировку, когда администрация Байдена выполнит свои юридические обязательства — сообщить и наложить санкции на суда и компании, строящие трубопровод Путина", — написал Круз на своей странице в Twitter.

Отметим, 3 марта группа из 40 американских сенаторов призвала Байдена ввести новые ограничения против компаний, участвующих в строительстве Северного потока-2. "Строительство проекта продолжается, и в открытом доступе имеется информация о судах и компаниях, участвующих в подлежащей санкциям деятельности", — указали сенаторы.

По их мнению, "неспособность администрации ввести новые санкции" свидетельствует о том, что США готовы позволить властям России "взять под контроль поставки газа в Европу и усилить свое геополитическое влияние".

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