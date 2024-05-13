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В США намекнули, что британский спецназ действует в Украине - Business Insider

Анна Ярославская
13 мая 2024, 10:27
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В британском Министерстве обороны отказались комментировать слова Брайана Фентона.
Армия Британии, флаг Британии
Командующий войсками США намекнул, что британский спецназ действует в Украине / Коллаж: Главред, фото: army.mod.uk, pixabay.com

Глава Командования Сил специальных операций Соединенных Штатов Америки Брайан Фентон предположил, что в Украине действуют британские спецназовцы.

Как пишет Business Insider, генерал-лейтенант рассказал в интервью агентству AP о планах реструктуризации отрядов "зеленых беретов" на основе уроков, полученных от британского спецназа в Украине.

Война, по его словам, становится более высокотехнологичной, поэтому может потребоваться пополнение отрядов кибер-экспертами, пилотами военно-воздушных сил (ВВС) или криптологами.

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"Эти идеи возникли на основе уроков, извлеченных из опыта, полученного в Украине, в основном глазами наших британских партнеров по специальным операциям. Они не только сделали это в своих формированиях, но очень быстро поняли, что им нужны другие элементы их объединенных сил", — сказал Фентон.

По его словам, британские спецназовцы нуждались в советах пилотов Королевских ВВС по эксплуатации беспилотников и военно-морского персонала, "чтобы помочь им понять способ навигации корабля в Черном море".

Что говорят в Минобороны Британии

В британском Министерстве обороны отказались комментировать эти слова.

"Это давняя политика сменяющих друг друга правительств не комментировать деятельность британского спецназа", — ответили в Минобороны.

Business Insider напоминает, что в апреле 2022 года украинские командиры рассказали The Times, что британский спецназ обучал украинских новобранцев работе с британскими противотанковыми ракетами NLAW.

Высокопоставленный чиновник европейской обороны сказал Financial Times в феврале: "Все знают, что в Украине есть западные спецподразделения — они просто не признавали этого официально".

Отметим, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявлял, что идея президента Франции Эммануэля Макрона об отправке западных войск в Украину является неправильной. Такой шаг станет эскалацией.

Что известно о британском спецназе

Спецназ Соединенного Королевства состоит из нескольких элитных подразделений, в том числе Специальной воздушной службы, Специальной лодочной службы, Специального разведывательного полка, Группы поддержки спецназа, 18-го полка связи и Объединенного авиационного крыла спецназа.

В состав Королевской морской пехоты и полка рейнджеров также входят силы, способные выполнять специальные операции.

Войска НАТО в Украине - последние новости

НАТО может напрямую принять участие в войне России против Украины, если российские оккупанты прорвут линию обороны ВСУ на северо-западе страны, или в случае военной провокации россиян против стран Балтии, Польши либо нападения на Молдову. Об этом говорится в материале итальянской газеты Repubblica. Издание пишет, что на данный момент у коллективного блока безопасности Запада нет оперативных планов, которые предполагали бы ввод войск в Украину. Однако проводится оценка вероятности прямого участия НАТО в войне в случае пересечения Россией красных линий.

Франция может отправить свои войска в Украину, если российские оккупанты прорвут линию фронта, а Киев направит Парижу соответствующий запрос. Об этом сказал французский президент Эммануэль Макрон. Он напомнил, что Франция уже отправляла войска в Африку, чтобы противодействовать там терроризму.

Лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис заявил, что Соединенные Штаты должны продолжать поддерживать Украину, чтобы предотвратить более масштабную войну. Кроме того, он не исключает, что США придется принимать участие в конфликте не только финансово, "но и с помощью наших военнослужащих".

Историк, военный эксперт Михаил Жирохов считает, что участие войск НАТО в войне в Украине не является реальным сценарием. По его словам, Альянс продолжает придерживаться принципа, согласно которому подобные решения должны приниматься не большинством, а всеми странами блока.

Отправка войск союзников в Украину - история вопроса

Президент Франции Эммануэль Макрон во время международной конференции в поддержку Украины выразил мнение, что в будущем войска западных союзников могут быть использованы в Украине для помощи в противостоянии российской агрессии, но сейчас нет консенсуса по этому вопросу, сообщает Le Figaro.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Альянс на данный момент не имеет планов по отправке войск в Украину, несмотря на обсуждение этой возможности некоторыми западными странами, говорится в материале AP.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг идею отправки войск европейских стран или НАТО в Украину, пишет Sky News.

Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик отметил, что пока Польша не рассматривает возможность отправки своих войск в Украину, пишет Radio Zet.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк положительно воспринял обсуждение возможности отправки войск НАТО в Украину, которая была высказана президентом Франции, отмечает Reuters.

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