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В США обнаружили вспышку чумы: умерла 10-летняя девочка

24 июля 2021, 10:47
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Это заболевание вызывается бактериями, которые способны передаваться человеку через укусы инфицированных блох или при контакте с инфицированными животными.

бубонная чума
В США обнаружили вспышку чумы: умерла 10-летняя девочка / Pixabay.com

В американском штате Колорадо органы здравоохранения расследуют возможную вспышку чумы после того, как в начале июля умерла 10-летняя девочка от осложнений, связанных, вероятно, с этим опасным заболеванием. Этот случай – первый с 2015 года.

Как пишут издания Dailymail и WGN9, девочка, которая умерла, жила в округе Ла-Плата на юго-западе Колорадо. После ее гибели специалисты начали лабораторную проверку. Результаты исследований показали, что в сразу шести округах этого штата были лабораторно подтверждены сообщения о чуме у животных, а также блох.

Уточняется, что еще 18 мая местных жителей призвали принять меры предосторожности после того, как в округе Эль-Пасо была обнаружена зараженная чумой белка.

"Чума присутствует в Колорадо, по крайней мере, с 1940-х годов, и случаи заражения диких грызунов в штате регистрируются все чаще. Хотя мы наблюдаем большую активность чумы в течение лета, болезнь можно выявить у грызунов целый год, иногда она передается другим видам диких животных, а также домашним кошкам и собакам", — рассказал врач Дженнифер Хаус.

Отмечается, что с 2005 до 2020 годов в штате зарегистрировано 22 случая чумы. Девять из них — в графстве Ла-Плата. По данным Colorado Public Radio, в 2015 году во всей стране от чумы умерли четыре человека. В частности, двое из Колорадо: взрослый из округа Пуэбло и подросток из округа Лаример.

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Известно, что это заболевание вызывается бактериями, которые способны передаваться человеку через укусы инфицированных блох или при контакте с инфицированными животными.

Медики говорят, что в случае раннего выявления чума лечится. Большинство симптомов очень похожи на грипп: лихорадка, озноб, головная боль, слабость и кашель. Инфекция часто приводит к болезненности или увеличение лимфатических узлов и изменения цвета кожи. Людям рекомендуется держаться подальше от грызунов, в том числе и от белок.

Читайте такжеКитай "подарил" миру бубонную чуму: что это, симптомы и грозит ли новая пандемияНапомним, в августе 2020 года сообщалось, что в американском штате Калифорния зарегистрировали случай заражения чумой. Болезнь подцепил житель округа Эльдорадо.

Вероятно, мужчина заразился после укуса блохи, когда выгуливал собаку возле реки Траки.

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