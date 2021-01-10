В США полиция арестовала захватчиков Капитолия

В США арестовали захватчиков Капитолия / Фото: Reuters

В США 10 января взяли под стражу нескольких участников штурма Капитолия.

Как информирует пресс-служба Минюста, обвиняемых арестовали.

По данным полиции, задержан Джейкоб Энтони Чансли, который позировал в Конгрессе с раскрашенным лицом, меховой шапкой и с рогами. Он арестован по обвинениям, которые включают в себя насильственное проникновение в государственное здание и хулиганство.

Правоохранителями задержан 36-летний Адам Джонсон из Флориды, который украл из здания кафедру спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. Ему предъявят ряд обвинений, в частности, в хищении государственного имущества и насильственном проникновении.

Также арестован законодатель из Западной Вирджинии Деррик Эванс. Он находился возле здания со сторонниками Трампа, а затем зашел внутрь.

Отметим, у Капитолия обнаружен пикап с 11 бомбами и оружием. Авто принадлежит 70-летнему американцу, которому предъявили обвинения в хранении незарегистрированного огнестрельного оружия.

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