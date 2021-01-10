В США полиция арестовала захватчиков Капитолия

В тюрьме оказались активисты штурма.
В США 10 января взяли под стражу нескольких участников штурма Капитолия.
Как информирует пресс-служба Минюста, обвиняемых арестовали.
По данным полиции, задержан Джейкоб Энтони Чансли, который позировал в Конгрессе с раскрашенным лицом, меховой шапкой и с рогами. Он арестован по обвинениям, которые включают в себя насильственное проникновение в государственное здание и хулиганство.
Правоохранителями задержан 36-летний Адам Джонсон из Флориды, который украл из здания кафедру спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. Ему предъявят ряд обвинений, в частности, в хищении государственного имущества и насильственном проникновении.
Также арестован законодатель из Западной Вирджинии Деррик Эванс. Он находился возле здания со сторонниками Трампа, а затем зашел внутрь.
Отметим, у Капитолия обнаружен пикап с 11 бомбами и оружием. Авто принадлежит 70-летнему американцу, которому предъявили обвинения в хранении незарегистрированного огнестрельного оружия.
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Беспорядки в США
Напомним, в Вашингтоне во время заседания Конгресса США по вопросу утверждения итогов выборов президента, победу в которых одержал "демократ" Джо Байден, у Капитолия произошли беспорядки. Сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса и попытались устроить штурм.
Действующий президент Дональд Трамп заявил, что он по-прежнему не признает итогов выборов главы государства, однако призвал своих сторонников прекратить протесты.
В руководстве Палаты представителей уже заявили, что если Трамп добровольно не уйдет в отставку в связи с событиями у Капитолия, "демократы" инициируют процедуру импичмента.
Отныне действующий президент США Дональд Трамп больше не сможет писать в Twitter – в компании приняли решение навсегда заблокировать его личный аккаунт. В публикациях Трампа увидели "риск дальнейшего подстрекательства к насилию".