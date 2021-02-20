В США назвали сценарий перезагрузки сотрудничества с Украиной

Переговоры Байден и Зеленского нужно провести уже в ближайшее время - Волкер / УНИАН

Вашингтон должен реализовать ряд мероприятий по восстановлению стратегического сотрудничества с Украиной. Президенту США Джо Байдену следует уже в ближайшее время провести переговоры с президентом Владимиром Зеленским и обсудить перспективы совместной работы. Штаты должны подтвердить поддержку суверенитета и территориальной целостности украинского государства, написал бывший представитель американского Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер в своей колонке на сайте Центра анализа европейской политики.

По его словам, переговоры госсекретаря Энтони Блинкена с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой – положительный сигнал, однако теперь должны состояться переговоры Байдена и Зеленского.

"Телефонный разговор секретаря Блинкена с министром иностранных дел Кулебой был хорошим началом. Далее предстоит звонок президента Байдена к президенту Зеленскому и начало обновленного стратегического партнерства по всему спектру вопросов", - написал Волкер, отметив, что телефонный разговор должен пройти уже в ближайшее время, так как Байден уже успел поговорить с другими президентами.Читайте такжеВ США пообещали Украине поддержку Байдена и предупредили о дезинформации РФ

Также политик акцентировал внимание на том, что США должны продемонстрировать более уверенную позицию по вопросу поддержки территориальной целостности Украины. Это касается и реакции Штатов по поводу попытки России присоединить Донбасс.

Кроме того, Вашингтон должен запустить процесс полноценного восстановления сотрудничества с Киевом.

"США должны восстановить Стратегический диалог с Украиной по основным вопросам геостратегического значения. Встречи государственного секретаря и министра обороны США с их украинскими коллегами дважды в год поставили это на правильные рельсы", - подчеркнул Волкер.

Переговоры Украины и США