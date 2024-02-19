В США раскрыли планы Путина по наступлению: РФ пытается использовать два момента

Захватчики рассчитывают, что погодные условия могут помешать ВСУ усилиться на Запорожском направлении, пишут аналитики Института изучения войны.

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Войска РФ планируют новое наступление, чтобы усилить свои позиции на фронте - ISW / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот YouTube

Оккупационные войска России намерены воспользоваться периодом предстоящей весенней оттепели и ситуацией с замедлением помощи Украине со стороны Запада для проведения своих наступательных операций. Об этом заявили аналитики американского института Изучения войны.

В сводке ISW говорится о том, что Украина приближается к весне, когда ранее промерзшая земля оттаивает, из-за чего усложняется продвижение механизированной техники по всему фронту. Передвижение боевых машин не прекращается полностью, но замедляется.

"Некоторые российские милблогеры уже сообщают, что состояние почвы на юге Украины мешает украинским силам перебросить новые резервы в Запорожскую область для усиления против наступательных усилий России, и эти условия также, вероятно, замедлят российский наступательный импульс, поскольку идет потепление", - отметили аналитики. видео дня

Как полагают американцы, войска РФ, вероятно, в таких условиях попытаются обеспечить себе тактическое продвижение по всей линии фронта, поскольку рельеф и погода в целом способствуют наступательным действиям для истощения Сил обороны Украины и созданию оптималоьных позиций с целью проведения будущих операций.

"Кроме того, российское военное командование, вероятно, осознает, что помощь со стороны европейских партнеров Украины, в частности обещанные европейские поставки артиллерийских боеприпасов, начнет давать результаты в среднесрочной перспективе, вероятно, до осени 2024 года, и пытается воспользоваться этим и давить войска на всей линии фронта, тогда как Украина испытывает относительную (но, вероятно, временную) нехватку артиллерии",- указано в сообщении.

Аналитики считают, что усиление помощи Украине со стороны Европы не решит проблему с поставками критического оборудования, которое сейчас не могут предоставлять США. Речь идет о ракетах ПВО для ЗРК Patriot.

"Расширение европейской помощи в сфере безопасности необходимо, но недостаточно для того, чтобы украинские силы стабилизировали фронт, не говоря уже о том, чтобы возобновить инициативу в областях, где российские войска оказывают давление", - подчеркнули в Институте изучения войны.

Наступление России

В НАТО заявили, что Россия не способна провести большое наступление на Украину весной. По словам чиновника, для этого Владимиру Путину придется провести масштабную мобилизацию. Глава Кремля пока не решается на такой шаг.

18 февраля войска РФ пошли в наступление на Запорожском направлении. Оккупанты применили около 30 единиц военной техники и пехоту. ВСУ отразили вражеский удар.

19 февраля бойцы ВСУ сорвали еще одно наступление РФ на Запорожском направлении. Уничтожены вражеская техника и солдаты. В Генеральном штабе рассказали, что ночью оккупанты провели 10 атак на украинские позиции.

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