В США рухнул и загорелся пассажирский самолет

В Техасе рухнул самолет / скриншот

В американском штате Техас потерпел крушение пассажирский самолет, на борту которого находился 21 человек.

Как сообщает телеканал FOX News, самолет потерпел крушение в округе Уоллер.

После падения лайнер загорелся. Всем пассажирам самолета удалось выбраться из самолета.

"Лишь один человек получил ранения", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают бригады скорой помощи и пожарные, которые пытаются ликвидировать возгорание самолета.

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Пока неизвестно, что стало причиной крушения.

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Ранее сообщали, что российский самолет-амфибия Бе-200 потерпел крушение на юго-востоке Турции в субботу, 14 августа. Экипаж Минобороны РФ помогал тушить лесные пожары в курортной стране.

Кроме того, момент крушения пожарного самолета Бе-200 в Турции попал на видео.