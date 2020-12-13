УкрРус
  1. Главная
  3. Мир

В США сторонники и противники Трампа устроили перестрелку, погиб человек

13 декабря 2020, 09:14

Стрельба началась после нескольких часов постоянных стычек на митинге.

протесты в США
протесты в США / Reuters

Один человек был застрелен в субботу во время столкновений между сторонниками и противниками президента США Дональда Трампа в американском городе Олимпии (штат Вашингтон).

Стрельба началась после нескольких часов постоянных стычек на митинге, где сторонники президента Дональда Трампа демонстрировали плакаты, ставящие под сомнение честность выборов, сообщает газета The Seattle Times.

Трамп в течение нескольких недель настаивал на отмене результатов ноябрьских выборов, которые он проиграл. В пятницу вечером Верховный суд США отклонил поддержанный Трампом иск об отмене победы Джо Байдена на выборах.

Также в субботу днем в Капитолии была запланирована демонстрация по возобновлению работы школ, которые были закрыты из-за пандемии коронавируса.

В Олимпии этих демонстрантов встретила большая толпа - около 200 контрдемонстрантов, одетых в черное. Обе стороны сначала выкрикивали издевательские речевки в адрес друг друга, а потом контрдемонстраторы оттеснили митингующих обратно в кампус и начали бросать камни и другие предметы. После этого произошла стрельба.

Представитель патруля штата Вашингтон Крис Лофтис подтвердил факт стрельбы. Два человека были задержаны в связи с инцидентом.

Позже в субботу патруль штата написал в твиттере о самодельном взрывном устройстве, найденном в кампусе во время демонстраций. Устройство было зажжено и брошено, но не сдетонировало. Саперы WSP оценили и вывезли устройство в удаленное место, где оно было приведено в безопасное состояние. Если бы устройство взорвалось, это могло бы привести к серьезным травмам

Во второй половине дня также вспыхнули столкновения, когда демонстранты и контрдемонстранты встретились на городских улицах. Полиция Олимпии арестовала по меньшей мере одного человека по обвинению в ношении огнестрельного оружия.

Выборы в США – о чем сообщалось ранее:

2 декабря Дональд Трамп дал понять сторонникам, что собирается баллотироваться на пост президента США в 2024 году, если его всё-таки не изберут по результатам выборов 2020 года.

27 ноября действующий американский президент Дональд Трамп заявил, что готов передать власть победителю избирательной гонки, кандидату от Демократической партии Джо Байдену только в том случае, если политик докажет, что 80 миллионов голосов были получены им честно.

24 ноября действующий президент США Дональд Трамп заявил, что отдал распоряжение Управлению общих служб США (GSA) "делать, что нужно" по первоначальным протоколам для передачи власти Джо Байдену.

По данным американских СМИ, кандидат от демократов, бывший вице-президент США Джо Байден набрал достаточное количество голосов коллегии выборщиков для победы над нынешним главой Белого дома Дональдом Трампом.

Дональд Трамп выборы в США президентские выборы в США протесты в США Трамп новости
Сейчас вы просматриваете новость «В США сторонники и противники Трампа устроили перестрелку, погиб человек». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Названа причина смерти Валентина ГафтаНазвана причина смерти Валентина Гафта В Израиле убили руководителя операции по ликвидации "отца иранской бомбы" - СМИВ Израиле убили руководителя операции по ликвидации "отца иранской бомбы" - СМИ Победа “пушечного мяса”: СМИ раскрыли роль наемников в войне в КарабахеПобеда "пушечного мяса": СМИ раскрыли роль наемников в войне в Карабахе "Территория Казахстана – подарок России": в Нур-Султане отреагировали на заявление"Территория Казахстана – подарок России": в Нур-Султане отреагировали на заявление Эрдоган выступил с жестким призывом к Армении из-за Нагорного КарабахаЭрдоган выступил с жестким призывом к Армении из-за Нагорного Карабаха
Следующий материал

Последние новости

09:14
В США сторонники и противники Трампа устроили перестрелку, погиб человек
08:52
Главная модная тенденция 2021: одежда цвета мимозы и пляжного камня Фото Видео
08:40
Гороскоп на 13 декабря для всех: любовная лафа и большой шаг вперед Видео
08:34
В Минздраве объяснили, отменят ли жесткий карантин в Украине в январе Видео
08:25
Кто на самом деле виноват в пандемии коронавируса мнение
Реклама
08:20
Обновлён рейтинг самых мощных и выгодных смартфонов на Андроиде
08:13
Коронавирус в Украине 13 декабря – за сутки выявили еще 9 тысяч больных Видео
07:44
Врач назвала смертельный симптом коронавируса Видео
07:28
Кремль в Омске пытался второй раз отравить Навального - Times Видео
07:14
Сколько минут нужно тренироваться, чтобы худеть Видео
06:53
Власти твердо решили удушить украинцев мнение
05:55
Локдаун Украине влетит в копеечку: эксперт назвал сумму Видео
05:23
В Госдуме сделали заявление в ответ на слова депутата о территории Казахстана
04:49
Турция "захватывает" Кавказ: эксперт раскрыл глобальный сценарий Анкары Видео
04:07
Непревзойденная стрижка французский боб входит в моду на 2021 год - фото Фото Видео
03:40
В Минздраве рассказали, сколько украинцев вакцинируют от коронавируса Видео
03:17
Степанов рассказал о "новом локдауне": когда ждать и сколько продлится Видео
03:01
Белый язык у ребенка: причины и опасные "маячки" Видео
01:38
Гороскоп на новолуние и затмение: особая протекция и фартовость в денежных делах Видео
01:30
COVID-19 в легкой форме: врач предупредил о неожиданной опасности Видео
Реклама
00:23
С Днем ангела, Андрей – красивые поздравления в праздник Андрея Первозванного Видео
12 декабря, суббота
23:57
Коронавирус в Украине 12 декабря - число жертв COVID-19 добралось до отметки в 15 тысяч Видео
23:28
В ООН бьют тревогу и призывают ввести режим ЧП
22:57
В Техасе хотят провести референдум и выйти из состава США
22:45
Глинтвейн связали с неожиданным преимуществом для здоровья Видео
22:27
Смертность от COVID: какое место занимает Украина в европейском рейтинге Видео
22:18
Украину захлестнет еще одна болезнь: Степанов предупредил о новой опасности Видео
21:58
Первая леди призналась, дает ли советы Зеленскому
21:39
Рак груди у мужчин: названы симптомы Видео
21:36
Гвоздь в крышку гроба надежд Трампа: в США отказались отменить итоги выборов Видео
21:27
"Удар по престижу": силовики Беларуси пожаловалось на зверства власти
21:24
Особенное новолуние в декабре 2020: для чего день идеально подходит
21:15
Наследство Валентина Гафта: СМИ назвали главных претендентов
21:14
Кето диета: легкое меню на 7 дней Видео
21:02
Депутат Госдумы объяснил свои резонансные слова о территории Казахстана
20:47
В Минфине пообещали повысить зарплаты медикам - когда и на сколько
20:30
В CD Projekt Red признали, что студия недооценила сложность и масштабы Cyberpunk 2077
20:20
Первый магазин IKEA в Украине: где и когда откроют
20:10
Возле Офиса президента усилили охрану Видео
20:07
Во Франции раскрыли новые планы по Нагорному Карабаху Видео
Реклама
20:05
Звезда новогоднего стола: оливье классический и оригинальные рецепты
19:38
Врач пояснила, для кого коронавирус наиболее опасен
19:35
Скандал с гимном Венгрии на Закарпатье: стало известно о жестком решении СБУ Видео
19:33
Психологи указали на 4 скрытых признака насилия в отношениях Видео
19:17
Пользователи YouTube нашли возможность публиковать 18+ контент под видом образовательных видео
19:12
Стало известно, где в Нагорном Карабахе появятся миротворцы из Турции Видео
19:01
Президент вручил престижную награду нацгвардейцу Маркиву Видео
18:56
У Зеленского намекнули на санкционный ответ судьям КСУ и распекли решение Рады Видео
18:50
Изжога: 5 лучших домашних средств против рефлюкса Видео
18:27
Водителям дали важные рекомендации на время гололеда Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять