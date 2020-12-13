В США сторонники и противники Трампа устроили перестрелку, погиб человек

протесты в США / Reuters

Один человек был застрелен в субботу во время столкновений между сторонниками и противниками президента США Дональда Трампа в американском городе Олимпии (штат Вашингтон).

Стрельба началась после нескольких часов постоянных стычек на митинге, где сторонники президента Дональда Трампа демонстрировали плакаты, ставящие под сомнение честность выборов, сообщает газета The Seattle Times.

Трамп в течение нескольких недель настаивал на отмене результатов ноябрьских выборов, которые он проиграл. В пятницу вечером Верховный суд США отклонил поддержанный Трампом иск об отмене победы Джо Байдена на выборах.

Также в субботу днем в Капитолии была запланирована демонстрация по возобновлению работы школ, которые были закрыты из-за пандемии коронавируса.

В Олимпии этих демонстрантов встретила большая толпа - около 200 контрдемонстрантов, одетых в черное. Обе стороны сначала выкрикивали издевательские речевки в адрес друг друга, а потом контрдемонстраторы оттеснили митингующих обратно в кампус и начали бросать камни и другие предметы. После этого произошла стрельба.

Представитель патруля штата Вашингтон Крис Лофтис подтвердил факт стрельбы. Два человека были задержаны в связи с инцидентом.

Позже в субботу патруль штата написал в твиттере о самодельном взрывном устройстве, найденном в кампусе во время демонстраций. Устройство было зажжено и брошено, но не сдетонировало. Саперы WSP оценили и вывезли устройство в удаленное место, где оно было приведено в безопасное состояние. Если бы устройство взорвалось, это могло бы привести к серьезным травмам

Во второй половине дня также вспыхнули столкновения, когда демонстранты и контрдемонстранты встретились на городских улицах. Полиция Олимпии арестовала по меньшей мере одного человека по обвинению в ношении огнестрельного оружия.

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