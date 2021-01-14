В США заговорили об импичменте Байдена

Избранному президенту США Джо Байдену захотели объявить импичмент / GettyImages

Член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила, что планирует внести на рассмотрение Конгресса проект резолюции об импичменте избранного президента США, демократа Джо Байдена.

Грин, которая является ярой сторонницей президента Трампа, отметила, что собирается реализовать свои намерения в первый же рабочий день Байдена на посту главы Белого дома, передает The Hill.

"Я хотела бы сделать заявление от имени американского народа, мы должны убедиться в том, что наши лидеры являются ответственными, у нас не может быть президента Соединенных Штатов, который готов злоупотреблять своими полномочиями и может быть легко подкуплен иностранными правительствами, китайскими энергетическими компаниями, украинскими энергетическими компаниями, поэтому 21 января я прибегну к статьям об импичменте в отношении Джо Байдена", - заявила член Конгресса.

При этом политик не уточнила, какие именно обвинения она собирается выдвинуть в отношении Байдена, однако упомянула о связях демократа с Украиной.

Дело Burisma и сын Байдена

Ранее Джо Байден попал в коррупционный скандал. Сын бывшего вице-президента, а теперь избранного главы государства Хантер Байден в 2014-2019 годах входил в совет директоров украинской газодобывающей компании Burisma. Эту компанию связывают с экс-министром правительства Азарова Николаем Злочевским.

Команда президента Дональда Трампа неоднократно пыталась доказать, что Байден-старший продвигал бизнес-интересы сына в Украине, пользуясь должностью вице-президента США.

Ситуация с сыном Байдена стала причиной внешнеполитического конфликта и инициативы запуска процедуры импичмента президента США Трампа в Конгрессе.

Во время первых предвыборных дебатов Дональд Трамп заявил, что сын его оппонента во время работы в Украине заработал "целое коррупционное состояние" – имелась ввиду работа в фирме Burisma.

14 октября New York Post опубликовала переписку якобы сына кандидата в президенты США Джо Байдена Хантера с сотрудником украинской компании Burisma Вадимом Пожарским.

В частности, в письме, датированном маем 2014 года, Пожарский интересуется у Хантера Байдена, есть ли возможность "воспользоваться его политическим влиянием". В другом письме Пожарский благодарит Байдена-младшего за возможность встретиться с его отцом. При этом New York Post напоминает, что бывший вице-президент ранее говорил, что "никогда не общался с сыном о делах в компании Burisma".

Сам Джо Байден публично открестился от скандала с Burisma в Украине. В интервью американским СМИ он заявил, что Хантер – "взрослый мужчина", который не сделал ни одного неправильного действия. И в этом "каждый может убедиться из расследования".