В Тбилиси опровергли слухи о том, что в Азербайджан через Грузию перемещаются боевики из Сирии

Целью данных фейков является эскалация и создание напряженности в Грузии и регионе в целом, заявил глава Службы госбезопасности Грузии.
Информация о том, что сирийские военизированные формирования из Турции через Грузию перебрасываются в Азербайджан, не соответствует действительности.
Об этом заявил глава Службы госбезопасности Грузии Григол Лилуашвили, передает Интерфакс.
"Я хочу отметить, что у этой информации нет никакого основания. Это ложь, ее целью является эскалация и создание напряженности в Грузии и регионе в целом", — сказал Лилуашвили.
Он также добавил, что в социальных сетях распространяются призывы перекрыть автомобильную дорогу, ведущую в Азербайджан. По словам Лилуашвили, СГБ находится на связи с коллегами из Армении и Азербайджана и любые действия, направленные против безопасности Грузии и региона, будут пресекаться.
Издание Грузия Online уточнило, что в различных группах и аккаунтах, не носящих официального характера, сообщалось, что Грузия якобы блокирует перевозку продовольствия для одной из сторон, что спровоцировало протесты и перекрытия дорог в одном из грузинских регионов. Вскоре выяснилось, что сведения о блокировке грузов были фейком.
После этого стали распространяться кадры с военной техникой из Боржоми и комментариями о том, что она направляется в Нагорный Карабах, чтобы поддержать одну из воюющих сторон. На самом деле техника принадлежала вооруженным силам Грузии и совершала законные передвижения внутри страны.
Кроме того в соцсетях распространяются фейки о том, что по территории Грузии транзитом якобы движутся колонны автобусов с боевиками для участия в Карабахском конфликте.
Читайте такжеВойна за Нагорный Карабах: эксперт назвал главную цель Баку
Конфликт в Нагорном Карабахе - что было ранее:
- Армяно-азербайджанский конфликт в Нагорном Карабахе обострился утром 27 сентября. Баку и Ереван выдвинули обоюдные обвинения в срыве режима прекращения огня, после чего Азербайджан выступил с заявлением о начале контрнаступательной операции.
- Турция выступила в поддержку Азербайджана – Анкара призвала Армению прекратить огонь и пообещала оказать Баку всестороннюю помощь в противостоянии с Ереваном.
- 2 октября Армения заявила о готовности начать мирные переговоры с Азербайджаном относительно прекращения огня в Карабахе при посредничестве стран Минской группы ОБСЕ.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина поддерживает территориальную целостность Азербайджана и сотрудничает с Баку в экономических и геополитических аспектах. Однако Киев не намерен оказывать военную поддержку Азербайджану и призывает стороны к мирному урегулированию вооруженного конфликта.
- 3 октября МИД непризнанной Нагорно-Карабахской Республики обратился к международному сообществу с просьбой признать независимость НКР.