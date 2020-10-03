В Тбилиси опровергли слухи о том, что в Азербайджан через Грузию перемещаются боевики из Сирии

Григол Лилуашвили / Фото ssg.gov.ge

Информация о том, что сирийские военизированные формирования из Турции через Грузию перебрасываются в Азербайджан, не соответствует действительности.

Об этом заявил глава Службы госбезопасности Грузии Григол Лилуашвили, передает Интерфакс.

"Я хочу отметить, что у этой информации нет никакого основания. Это ложь, ее целью является эскалация и создание напряженности в Грузии и регионе в целом", — сказал Лилуашвили.

Он также добавил, что в социальных сетях распространяются призывы перекрыть автомобильную дорогу, ведущую в Азербайджан. По словам Лилуашвили, СГБ находится на связи с коллегами из Армении и Азербайджана и любые действия, направленные против безопасности Грузии и региона, будут пресекаться.

Издание Грузия Online уточнило, что в различных группах и аккаунтах, не носящих официального характера, сообщалось, что Грузия якобы блокирует перевозку продовольствия для одной из сторон, что спровоцировало протесты и перекрытия дорог в одном из грузинских регионов. Вскоре выяснилось, что сведения о блокировке грузов были фейком.

После этого стали распространяться кадры с военной техникой из Боржоми и комментариями о том, что она направляется в Нагорный Карабах, чтобы поддержать одну из воюющих сторон. На самом деле техника принадлежала вооруженным силам Грузии и совершала законные передвижения внутри страны.

Кроме того в соцсетях распространяются фейки о том, что по территории Грузии транзитом якобы движутся колонны автобусов с боевиками для участия в Карабахском конфликте.

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