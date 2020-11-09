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В ВОЗ рассказали, когда ситуация с COVID-19 кардинально изменится

9 ноября 2020, 23:55

В ВОЗ заявили, что к марту 2021 года ожидается начало массового использования вакцины против COVID-19.

В ВОЗ заявили, что ситуация с коронавирусом кардинально изменится к весне / Reuters

Ситуация с коронавирусом в мире кардинально изменится к марту следующего года. Так считает советник гендиректора Всемирной организации здравоохранения Брюс Эйлвард.​

По его словам, промежуточные результаты испытаний вакцины на поздней стадии PFE.N компании Pfizer Inc. оказались "очень положительными", потому стоит ожидать изменений с пандемией COVID-19.

"Еще многое предстоит сделать, это всего лишь промежуточные данные. Но сегодня были достигнуты некоторые очень положительные результаты, которые, как мы надеемся, должны открывать большие перспективы для всего мира по мере нашего продвижения вперед", – сказал Эйлвард, пишет Reuters.

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Он также отметил, что к весне 2021 года будет достаточное количество индивидуальных средств защиты, быстрых тестов на COVID-19 и вспомогательных препаратов.

"К марту в результате огромной работы, проводимой во всем мире, мы сможем коренным образом изменить направление и динамику этого кризиса", – добавил представитель ВОЗ.

Коронавирус в мире - о чем ранее сообщал Главред:

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