В ВОЗ рассказали, когда ситуация с COVID-19 кардинально изменится

В ВОЗ заявили, что к марту 2021 года ожидается начало массового использования вакцины против COVID-19.
Ситуация с коронавирусом в мире кардинально изменится к марту следующего года. Так считает советник гендиректора Всемирной организации здравоохранения Брюс Эйлвард.
По его словам, промежуточные результаты испытаний вакцины на поздней стадии PFE.N компании Pfizer Inc. оказались "очень положительными", потому стоит ожидать изменений с пандемией COVID-19.
"Еще многое предстоит сделать, это всего лишь промежуточные данные. Но сегодня были достигнуты некоторые очень положительные результаты, которые, как мы надеемся, должны открывать большие перспективы для всего мира по мере нашего продвижения вперед", – сказал Эйлвард, пишет Reuters.
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Он также отметил, что к весне 2021 года будет достаточное количество индивидуальных средств защиты, быстрых тестов на COVID-19 и вспомогательных препаратов.
"К марту в результате огромной работы, проводимой во всем мире, мы сможем коренным образом изменить направление и динамику этого кризиса", – добавил представитель ВОЗ.
Коронавирус в мире - о чем ранее сообщал Главред:
- Гендиректор ВОЗ заявил, что пандемия COVID-19 вышла за рамки обычной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения и начала влиять на борьбу с другими болезнями.
- Ученые из Швейцарии и Испании обнаружили в Европе новый вид мутировавшего коронавируса, которому дали название 20A.EU1.
- В ВОЗ считают, что закрытие школ в борьбе с пандемией коронавируса является малоэффективной мерой.
- Также в ВОЗ припугнули прогнозом по пандемии коронавируса. Как заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения, в ближайшие несколько месяцев будут чрезвычайно трудными в том, что касается пандемии коронавируса.