В Южной Корее во время осмотра робота погиб сотрудник одной из компаний.

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В Южной Корее огромный робот убил мужчину / коллаж: Главред, фото: Википедия, pexels

В Южной Корее робот насмерть раздавил мужчину. Причиной стала неспособность робота отличить человека от коробок с едой, с которыми он обычно работает. Об этом сообщили в редакции BBC.

Сообщается, что происшествие произошло в момент осмотра робота сотрудником компании по робототехнике. Он проверял исправность датчиков перед испытательным запуском на заводе.

Рука машины схватила мужчину, приняв его за коробку, и сильно прижала к конвеерной ленте. Несмотря на то, что мужчину госпитализировали, он, к сожалению, скончался в больнице.

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По словам южнокорейского информационного агентства Yonhap, работа данного робота заключается в подъеме коробок с перцем и переносе их на поддоны. Изначально испытателный запуск этой машины был запланирован на 6 ноября, однако именно из-за проблем с датчиком его пришлось перенести.

Напомним, 73-летняя Ивана Трамп стала жертвой несчастного случая - она упала с лестницы в своей нью-йоркской квартире и получила множество травм. Однако вероятные причины падения, а также результаты токсикологической экспертизы так и не были опубликованы.

Помимо прочего мама Кузьмы Скрябина отклоняла несчастный случай, как причину смерти своего сына. Женщина была убеждена, что сына убили те, на кого артист "лил холодную воду, чтобы привести в чувства".

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