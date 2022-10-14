"Вагнеровцы" расстреляли десятки завербованных зэков РФ за отказ воевать против ВСУ

Нескольким мобилизованным заключенным прострелили ноги за попытку скрыться на позиции украинцев.
Наемники российской ЧВК Вагнера на фронте расстреливают заключенных, доставленных из российских колоний, которые отказываются воевать против Вооруженных сил Украины.
"Вагнеровцы" уже расстреляли более 40 завербованных зэков, а нескольким прострелили ноги за попытку скрыться на позиции украинцев, рассказал основатель ресурса Gulagu.net Владимир Осечкин в эфире канала Ходорковский Live.
По его данным, расстреливают мобилизованных заключенных за отказ воевать в Украине против ВСУ.
"Их, когда везут в автозаках и привозят на место, там уже дальше включается то, о чем рассказывал сам Пригожин в колонии №6 12 сентября. Вот он прямо говорил: "Если вы доезжаете к месту и говорите, здесь что-то не то, они сразу расстреливают. Без суда и без следствия", – добавил Осечкин.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сети всплыло видео того, как предполагаемый руководитель ЧВК "Вагнер" бизнесмен Евгений Пригожин (более известный как "повар Путина") посетил тюрьму в Республике Мордовия (российской глубинке), где занимался вербовкой заключенных ‒ для участия в войне против Украины.
До того ранее российский оппозионер-политолог Андрей Пионтковский говорил о том, что в случае дальнейших успехов ВСУ на фронте Россию ждет переворот, который закончится свержением Владимира Путина.
Пионтковский считает, что взрывы в Крыму – не только отличный военный эксперимент, но и имеет психологический эффект. А систему кремлевской лжи и пропаганды может сломать освобождение Херсона.
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