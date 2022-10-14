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"Вагнеровцы" расстреляли десятки завербованных зэков РФ за отказ воевать против ВСУ

14 октября 2022, 13:29

Нескольким мобилизованным заключенным прострелили ноги за попытку скрыться на позиции украинцев.

Тюрьма, зэки, армия
Российских зэков гонят на войну в Украину / ua.depositphotos.com/ УНИАН

Наемники российской ЧВК Вагнера на фронте расстреливают заключенных, доставленных из российских колоний, которые отказываются воевать против Вооруженных сил Украины.

"Вагнеровцы" уже расстреляли более 40 завербованных зэков, а нескольким прострелили ноги за попытку скрыться на позиции украинцев, рассказал основатель ресурса Gulagu.net Владимир Осечкин в эфире канала Ходорковский Live.

По его данным, расстреливают мобилизованных заключенных за отказ воевать в Украине против ВСУ.

"Их, когда везут в автозаках и привозят на место, там уже дальше включается то, о чем рассказывал сам Пригожин в колонии №6 12 сентября. Вот он прямо говорил: "Если вы доезжаете к месту и говорите, здесь что-то не то, они сразу расстреливают. Без суда и без следствия", – добавил Осечкин.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сети всплыло видео того, как предполагаемый руководитель ЧВК "Вагнер" бизнесмен Евгений Пригожин (более известный как "повар Путина") посетил тюрьму в Республике Мордовия (российской глубинке), где занимался вербовкой заключенных ‒ для участия в войне против Украины.

До того ранее российский оппозионер-политолог Андрей Пионтковский говорил о том, что в случае дальнейших успехов ВСУ на фронте Россию ждет переворот, который закончится свержением Владимира Путина.

Пионтковский считает, что взрывы в Крыму – не только отличный военный эксперимент, но и имеет психологический эффект. А систему кремлевской лжи и пропаганды может сломать освобождение Херсона.

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зек Евгений Пригожин ЧВК Вагнер война России и Украины
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