Радостные новости: в Китае зарегистрировали первую вакцину от Covid-19

В Китае зарегистрировали первую вакцину от коронавируса / Reuters

В Китае сообщали радостную новость о том, что была зарегистрирована первая вакцина от опасного коронавируса. Патент на вакцину выдан Национальным управлением интеллектуальной собственности.

Об этом сообщает агентство Xinhua.

Заявку на патент подали еще в марте, но одобрили только сейчас, так как вакцина должна была пройти испытания.

Вакцина содержит генетический материал коронавируса. Задача препарата - заставить организм человека вырабатывать антитела, способные распознавать спайк-белок коронавируса и бороться с ним.

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Исследования на первых двух этапах показали эффективность и безопасность образца. Теперь последует последняя фаза в виде массового тестирования. На последнем этапе тестирования вакцины предстоит выяснить длительность защиты, безопасную дозировку для разных категорий людей.

Напомним, ранее во Всемирной организации здравоохранения заявляли ‒ в России во время разработки вакцины от коронавируса не были проведены испытания, которые необходимы для определения безопасности и эффективности вакцины.