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Вашингтон и Анкара сошлись лбами: эксперт объяснил новый расклад по Карабаху

26 октября 2020, 02:10

Для решения карабахской проблемы подключили челночную дипломатию, отметил Андрей Бузаров.

Карабах,войн
США пытаются урегулировать конфликт в Карабахе / Reuters

Политолог Андрей Бузаров оценил поездку глав МИД Азербайджана и Армении в США на переговоры по Нагорному Карабаху.

Как подчеркнул он в эфире телеканала Украина 24, вояж глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении в Вашингтон не принесет ощутимых результатов, поскольку основное влияние на ситуацию сохраняют Турция и Россия.

"Думаю, что это очередная попытка включить так называемую челночную дипломатию и подключить максимально большее количество геополитических игроков. Я не исключаю, что дальше и ООН подключится более существенно. Результат вряд ли будет. США здесь не главный игрок, главные Азербайджан и Армения, а на геополитическом уровне – Турция и Россия", - сказал политолог.

В то же время эксперт обратил внимание на то, что Анкара всегда занимала самостоятельную позицию, несмотря на то, что и США и Турция являются союзниками по НАТО.

"Интересна позиция США по этому вопросу – смогут ли они сохранять сбалансированную позицию, поскольку и армянское лобби влиятельно в США, и азербайджанские связи очень активны. Американцам пока удается балансировать, чего не скажешь о Турции, России, Украине", - добавил Бузаров.

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  • 27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха.
  • Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие.
  • Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, в котором погибли азербайджанские мирные жители.

История войны за Нагорный Карабах

  • В начале 1990-х годов в результате вооруженного конфликта с Арменией и армянским населением Нагорного Карабаха Азербайджан утратил контроль над этой территорией.
  • Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республикой, с одной стороны, и Азербайджаном, с другой стороны, был установлен в мае 1994 года.
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