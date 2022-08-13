"Важно сказать правду": британский генерал оценил перспективы завершения войны

В Британии заявили о затяжной войне в Украине / Фото radiosvoboda.org, УНИАН

В разведке Британии призвали готовиться к затяжной войне в Украине - по мнению главы ведомства Джима Хокенхалла, в нынешнем году не нужно ожидать явных успехов одной из противоборствующих сторон, пишет издание BBC.

В интервью он вспомнил, что делал перед самым началом вторжения РФ в Украину и сразу после этого. Он отметил, что 23 февраля работал до позднего вечера. В полночь приехал домой на велосипеде и лег спать примерно в 01:00. А час спустя его разбудил телефонный звонок: генералу сообщили о неких странных событиях на украинской границе. Поэтому он снова сел на велосипед и поехал на работу.

Вскоре после этого было получено подтверждение, что российские войска действительно вторглись в Украину. И уже через несколько минут, ранним утром 24 февраля, Хокенхалл доложил премьер-министру Борису Джонсону и министру обороны Бену Уоллесу, что в Европе начался крупнейший вооруженный конфликт после Второй мировой войны.

Как глава британской военной разведки генерал Хокенхалл управляет организацией, которая постоянно имеет дело со строго засекреченной информацией. Война в Украине сделала эту деятельность - и работу Хокенхалла - еще более важной.

Генерал признался, что начал всерьез верить в возможность полномасштабного вторжения России в Украину в ноябре прошлого года. Именно тогда он подумал, что "именно это и произойдет", вспоминает Хокенхалл.

За неделю до начала войны он принял крайне необычное решение и опубликовал в Twitter карту, предсказавшую планы России по вторжению в Украину. По его словам, пойти на это было непросто, однако генерал был убежден, что такая информация должна была стать публичной.

"Важно сказать правду еще до того, как появится ложь", - объяснил свое решение Хокенхалл.

Он также защищает решение стран Запада постоянно обращать внимание на опасность использования Россией химического и биологического оружия. Генерал считает, что эта информация помогла предотвратить проведение Москвой так называемых "операций под чужим флагом", чтобы попытаться представить Украину или Запад виновниками конфликта.

С начала войны британская военная разведка ежедневно публикует сводки о ситуации на фронте. Но разведка - это не точная наука, ее предсказания делаются на основе различных вероятностей, и некоторые события стали для британских секретных служб неожиданностью.

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По словам Хокенхалла, все ожидания превзошло единство стран Запада и сила сопротивления украинских войск. Настолько же неожиданными стали провалы российской армии, командование, система управления и логистика которой оказались неудовлетворительными. Вооруженные силы РФ также страдают от политического вмешательства в их деятельность на стратегическом и тактическом уровнях, добавляет генерал.

Хокенхалл выразил уверенность, что российские политики и военные не слишком доверяют друг другу. Глава британской военной разведки признался, что его удивило настолько большое число проблем армии РФ, которые она испытывает одновременно.

Хокенхалл считает, что стоит очень осторожно относиться к "черно-белому" подходу к оценке этой войны: что одна из сторон победит или проиграет, или что конфликт войдет в "патовую" фазу.

Он отметил, что Россия явно пытается накопить большее количество войск и терпит значительные потери. Ей также приходится перенаправлять часть формирований с Донбасса на южный фронт, где, по оценкам британского генерала, она находится под значительным давлением украинских сил в районе Херсона.

Однако Хокенхалл считает, что ожидать значительных перемен на юге в течение ближайших месяцев не нужно. Он вполне понимает желание Украины вернуть свою территорию, но предсказывает, что ни одна из сторон не добьется на этом участке решающих успехов - при том, что они несомненно будут вести там наступления и контрнаступления.

Глава британской военной разведки призвал готовиться к затяжному конфликту.

Ранее эксперты в области обороны и безопасности Раджан Менон и Дэниел Депетрис отмечали, что ВСУ могут получить окончательную победу над российскими оккупантами не раньше весны 2023 года. Мирные переговоры маловероятны в ближайшей перспективе, ведь Путин до сих пор верит в возможность своей победы в войне, а президент Украины Владимир Зеленский убежден, что время на стороне украинского государства.

Напомним, разведка Британии посчитала потери РФ в Крыму. В Новофедоровке взрывами было уничтожено до 4 открытых складов боеприпасов. Также в результате взрывов сгорели по меньшей мере 8 воздушных судов российских оккупантов – 5 самолетов Су-24 и еще 3 – Су-30.

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