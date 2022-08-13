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Эксперт назвал условия, при которых РФ удастся удержать оккупированные территории

13 августа 2022, 01:35

Если РФ удастся закрепиться на захваченных территориях, она попытается создать там анти-Украину, как 8 лет пыталась сделать на оккупированном Донбассе.

Эксперт назвал условия, при которых РФ удастся удержать оккупированные территории
Эксперт назвал условия, при которых РФ удастся удержать оккупированные территории/ Генштаб ВСУ, Главред

Если боевые действия будут продолжаться с такой же интенсивностью, как сейчас, Россия не сможет удерживать оккупированные ею территории в течение года или двух.

Украинцы уже показали, как эффективно они могут воевать, уничтожать логистику, запасы боеприпасов захватчиков и тому подобное. Это будет постепенно истощать российское войско, ведь всё-таки оккупанты находятся на чужой территории, и не смогут эффективно обеспечивать свою армию. Об этом сказал доктор политических наук, политический эксперт Максим Розумный в интервью Главреду.

Однако есть одно условие, при котором россияне могут надолго закрепиться на захваченных ими украинских территориях – если будет достигнуто соглашение о перемирии и прекратятся боевые действия. В таком случае захватчики могут осесть и установить оккупационные администрации на местах

"А до того момента, как население отойдет от шока и травмы военных действий и начнет понимать, где оно оказалось и по чьей вине, пройдет достаточно много времени. И не известно, каким будет результат", – отмечает эксперт.

Последствия этого могут непредсказуемыми, отмечает политический эксперт. Он напомнил, что за 8 лет на отобранных у Украины территориях Донбасса воспитали анти-Украину, и Россия может попытаться сделать нечто подобное и на других территориях, которые она захватила с 24 февраля.

"Возможно, кремлевским "селекционерам" удастся что-то подобное сделать на других захваченных территориях, но для этого должны быть очень благоприятные для них условия, которые, я надеюсь, ни Украина, ни западные партнеры им не создадут", – говорит Умный.

Смогут ли защитники Украины освободить Херсон

Также эксперт отметил, что Украина может освободить Херсон только военным путем. Вероятность освобождения города возрастает из-за того, что он расположен на правом берегу Днепра, и поэтому будет легко отрезать российский контингент на правом берегу от снабжения.

"По крайней мере освобождение Херсона военным путем выглядит намного проще, чем было прорваться в Мариуполь и освободить его. Херсон, с естественной точки зрения и с точки зрения логистики, гораздо удобнее для этого. Но, опять-таки, мы не знаем реального баланса потенциалов России и Украины. Если у нас есть какое-то преимущество, то это сделать можно", – говорит Максим Розумный.

Если же украинское войско не будет наступать и Россия и дальше будет удерживать город, то там может развиваться уже известный негативный сценарий – проукраинское население будет выезжать, пророссийское оставаться, будут появляться коллаборанты. И тогда последствия того, каким будет город, трудно спрогнозировать.

Ранее эксперты в области обороны и безопасности Раджан Менон и Дэниел Депетрис отмечали, что ВСУ могут получить окончательную победу над российскими оккупантами не раньше весны 2023 года. Мирные переговоры маловероятны в ближайшей перспективе, ведь Путин до сих пор верит в возможность своей победы в войне, а президент Украины Владимир Зеленский убежден, что время на стороне украинского государства.

Напомним, разведка Британии посчитала потери РФ в Крыму. В Новофедоровке взрывами было уничтожено до 4 открытых складов боеприпасов. Также в результате взрывов сгорели по меньшей мере 8 воздушных судов российских оккупантов – 5 самолетов Су-24 и еще 3 – Су-30.

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война в Украине вторжение России Максим Розумный
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