Россия хочет разрушить Украину: эксперт назвал главную цель Путина в войне

Эксперт назвал цель РФ в войне с Украиной / pixabay, ВСУ

Целью нападения Москвы на Киев является желание Кремля "вернуть Украину" для реализации проекта Владимира Путина восстановления Советского Союза, но с меньшими затратами ресурсов, заявил доктор политических наук, политический эксперт Максим Розумный.

Как подчеркнул он в интервью Главреду, РФ не хватит ресурсов для удерживания оккупационного режима во всей Украине.

"Чтобы ее население было довольно, чтобы при этом еще как-то отбиваться от внешних атак, в частности, санкций, и поддерживать свою внешнюю политику, которая после оккупации Украины пережила еще больше ударов (санкции, изоляция и тому подобное), Россия была и остается неспособной на это", - уверен эксперт.

Он считает, что целью Москвы остается разрушение Украины и ее превращение в нежизнеспособную территорию.

"Россия хотела видеть Украину полуразрушенным государством, лишенным ресурсов, с населением, которое погрузилось бы во внутренние конфликты и неопределенность. Такова была цель путинского нападения", - говорит аналитик.

В то же время он отметил, что силы РФ, которые были привлечены для нападения на Украину, не могли бы обеспечить контроль над всей страной. Они могли бы обеспечить лишь государственный переворот в Киеве и, возможно, на определенное время "демилитаризацию" Украины.

"Но Россию все это устраивало бы, она бы говорила: "Мы освободили Украину от нацистов, а теперь делайте, что хотите". Такое развитие событий для Путина было бы выгодным, потому что ему нужна легитимация внутри России и пояс нестабильности вокруг нее, чтобы не было "плохого примера" для россиян – демократического выбора, проевропейского направления. Изменилась ли в этом смысле стратегия России по итогам военных действий? Думаю, нет. Россияне продолжают преследовать – цель нанести как можно больший вред и разрушений Украине", - добавил Розумный.

Как ранее заявил народный депутат Владимир Вятрович, президенту РФ намеренно не говорят правды о ходе войны против Украины. О поражении своей армии он рискует узнать последним.

Напомним, главный расследователь Bellingcat Христо Грозев рассказал, что окружение главы РФ Владимира Путина не знало о его намерении развязать полномасштабную войну против Украины. В такие планы диктатор не посвятил даже ближайших своих политических соратников.

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