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Вблизи ядерного полигона Северной Кореи произошло странное землетрясение

Руслана Заклинская
11 января 2024, 17:26
В Северной Корее зафиксировали землетрясение магнитудой 2,4 неподалеку от полигона Пунгери, где испытают ядерное вооружение.
Вблизи ядерного полигона Северной Кореи произошло странное землетрясение
В КНДР произошло землетрясение возле ядерного полигона / Коллаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, АР

В четверг, 11 января, в КНДР зафиксировали землетрясение магнитудой 2,4 балла. Он состоялся неподалеку от ядерного полигона Пунгери, что в Северной провинции Хамгьон. Об этом сообщило Yonhap со ссылкой на государственное метеорологическое агентство.

Толчки зафиксировали примерно в 41 километре к северо-западу от города Кильджу. Землетрясение вызвало опасения, что это может быть ядерное испытание

"В Кильджу находится ядерный полигон Пунгери, где Северная Корея провела все шесть своих ядерных испытаний", - пишет издание.

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Метеорологическое агентство Южной Кореи отметило, что вероятно, это землетрясение произошло естественным путем. Эпицентр землетрясения находился на глубине 20 км.

Использование ракет КНДР в Украине

Напомним, Россия обратилась в Северную Корею для получения военной техники и получила ракеты. Эти ракеты оккупанты использовали во время ракетного удара по Украине 6 января. Об этом сообщил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

Как сообщал Главред, Северная Корея использует Украину как полигон для тестирования баллистических ракет, которые могут нести ядерные заряды. Постоянный представитель Южной Кореи в ООН Хван Чжун Кук, подчеркнул, что ракеты малой дальности, переданные России, уже запускались по территории Украины в декабре и январе.

Также Северная Корея может поставлять России новые тактические управляемые ракеты, включая ракеты KN-23. Они аналогичны по характеристикам ракетам "Искандер".

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новости КНДР Северная Корея КНДР землетрясение
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