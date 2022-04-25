Вмонтированный Путин: президент РФ "спалился" со своим фейковым присутствием в храме на Пасху

Путина вмонтировали в видео с пасхальной службы в храме/ Скрин из видео

Российские пропагандисты вмонтировали президента РФ Владимира Путина в видео службы в храме в Москве на Пасху чтобы показать, якобы он "со своим народом".

Однако по ряду совпадений становится очевидно, что российского президента на самом деле в храме не было. Это заметно и на самом видео, обнародованном пропагандистами, и на фото, сообщает АрміяInform.

Если присмотреться к видео, видно, что Путин присутствует только на кадрах переднего плана. Однако когда камера снимает дальним планом и направлена в сторону того места, где всего секунду назад стоял российский президент – его там уже нет.

На кадрах общего плана, снятых с высоты, на указанном месте якобы стоят две фигуры, но из-за значительной отдаленности идентифицировать их невозможно.

Также пропагандисты распространяли фото Путина и мэра Москвы Сергея Собянина в храме. Однако это фото на самом деле может быть прошлогодним – на нем оба чиновника одеты так же, как в 2021 году, имеют такие же прически и держат в руках такие же красные свечи.

Путина вмонтировали в видео с пасхальной службы в храме/ Иллюстрация: АрміяInform

Напомним, ранее астролог рассказала, что есть три варианта смерти Путина. По ее словам, президент РФ является слабой личностью, финал жизни которой может быть хуже начала.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия стремилась отобрать у Украины суверенитет и независимость, но это стране-агрессору не удалось. Он подчеркнул, что суверенная независимая Украина будет существовать гораздо дольше, чем Путин.

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