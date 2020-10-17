Во Франции озвучили обстоятельства гибели обезглавленного учителя

Раскрыты обстоятельства убийства обезглавленного во Франции учителя / Фото: Reuters

Глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар рассказал об обстоятельствах трагической гибели учителя колледжа в пригороде Парижа, которого обезглавил 18-летний чеченец.

Как информирует Reuters, террорист перед нападением приходил к зданию колледжа, где работал преподаватель, и расспрашивал о нем учеников.

По словам очевидцев, преступник подходил к ученикам и просил показать преподавателя истории. В прокуратуре сообщили, что накануне зверского преступления в колледж неоднократно поступали угрозы.

Вечером 16 октября преступник подкараулил учителя у колледжа, убил его и обезглавил. Впоследствии в ходе задержания его застрелили. Позже стало известно, что убийцей оказался чеченец, который родился в Москве и в шестилетнем возрасте переехал вместе с семьей во Францию, где получил статус политического беженца.

Читайте такжеВо Франции схватили семью чеченца из Москвы, который отрезал голову учителюВ сети появились фотографии 18-летнего чеченца Абдулака Анзорова, который убил и обезглавил французского учителя под Парижем. Их обнародовал ресурс Московский комсомолец.

На одном из фото террорист запечатлен вместе с пятью младшими братьями, на другом — вместе с одним из младших братьев. Известно, что всего в семье было шестеро детей, Абдулак Анзоров был старшим из них. В настоящее время один из братьев задержан, так же, как и его родители.

/ Фото: Московский комсомолец

/ Фото: Московский комсомолец

Теракт во Франции