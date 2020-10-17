Во Франции озвучили обстоятельства гибели обезглавленного учителя

Террорист заранее приходил в школу и расспрашивал о своей жертве.
Глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар рассказал об обстоятельствах трагической гибели учителя колледжа в пригороде Парижа, которого обезглавил 18-летний чеченец.
Как информирует Reuters, террорист перед нападением приходил к зданию колледжа, где работал преподаватель, и расспрашивал о нем учеников.
По словам очевидцев, преступник подходил к ученикам и просил показать преподавателя истории. В прокуратуре сообщили, что накануне зверского преступления в колледж неоднократно поступали угрозы.
Вечером 16 октября преступник подкараулил учителя у колледжа, убил его и обезглавил. Впоследствии в ходе задержания его застрелили. Позже стало известно, что убийцей оказался чеченец, который родился в Москве и в шестилетнем возрасте переехал вместе с семьей во Францию, где получил статус политического беженца.
Читайте такжеВо Франции схватили семью чеченца из Москвы, который отрезал голову учителюВ сети появились фотографии 18-летнего чеченца Абдулака Анзорова, который убил и обезглавил французского учителя под Парижем. Их обнародовал ресурс Московский комсомолец.
На одном из фото террорист запечатлен вместе с пятью младшими братьями, на другом — вместе с одним из младших братьев. Известно, что всего в семье было шестеро детей, Абдулак Анзоров был старшим из них. В настоящее время один из братьев задержан, так же, как и его родители.
Теракт во Франции
Ранее сообщалось, что в пригороде Парижа – в городе Конфлан-Сент-Онорион – 16 октября чеченец кухонным ножом обезглавил учителя истории и географии из-за карикатуры на пророка Мухаммеда, которую педагог накануне показал на уроке.
По словам очевидцев, злоумышленник до совершения убийства выкрикнул "Аллах Акбар".
Злоумышленника застрелили правоохранители. Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на убийство учителя – назвал преступление терактом.