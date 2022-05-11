УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Воевать будет до последнего бурята, ведь поражение ему – смерть: Хара назвал способы устранения Путина

11 мая 2022, 17:31

У российского диктатора рука не поднимется покончить жизнь самоубийством, но его может предать близкое окружение.

путин
Дипломат назвал способы устранения Путина/ Reuters

Кремль допустил очень серьезную ошибку, когда переоценил свою армию и недооценил Вооруженные силы Украины. Поэтому сейчас у российского диктатора Владимира Путина нет вариантов того, как закончить эту войну.

Путин оказался в тупике и не понимает, какой из него выход. Об этом сказал дипломат Александр Хара в эфире Радио НВ.

Перед широкомасштабным вторжением в Украину президент РФ поставил перед своим войском такие политические условия, которые невозможно было бы воплотить в жизнь, даже если бы российские войска нас захватили, говорит дипломат.

"Как можно денацифицировать Украину, которая не является нацистской и никогда таковой не была. Эта "виртуальная" реальность, в которой он (Путин – ред.) живет, его завела в тупик", – отмечает Хара.

По словам дипломата, у российского диктатора остался лишь один достойный выход – застрелиться. Однако он сомневается, что Путин решится на самоубийство. Ведь у российского президента для этого нет ни офицерской чести, ни необходимых моральных качеств. Именно поэтому он будет воевать до последнего, не жалея своих солдат.

"Поэтому он будет идти совершенно понятным путем – до последнего бурята. Будут бросать сюда всех – "бабы нарожают", – отмечает дипломат.

Путина может предать его окружение

Российского диктатора может предать его окружение, в первую очередь – сотрудники спецслужб и военные, считает Александр Хара. Ближайшее окружение президента РФ понимает, куда катится Россия из-за решений своего "лидера", и они уже сами многое потеряли – имущество, деньги, возможность путешествовать и т.п.

"Они могут его изолировать и попытаться пойти на сепаратные переговоры или с нами, или с американцами для того, чтобы остановить это безумие", – предполагает Хара.

Читайте также"РФ вооружалась с 1991 года": на сколько хватит запаса оружия армии Путина – ответ МинобороныУстранение Путина его окружением дипломат считает очень вероятным вариантом развития событий. При этом российский президент сам боится возникновения такой ситуации, поэтому пытается отстраниться от окружения и защитить себя.

"Путин в этом смысле очень умный человек или чудовище. Он хорошо знает истории, каким образом убивали, да и сам он убивал и политиков, и оппонентов. Поэтому он очень хорошо защищается. Но не бывает такого, чтобы одну систему не сломала другая", – говорит Хара.

Напомним, первый российский военный предстанет перед судом в Украине за убийство безоружного гражданского в Сумской области. 21-летний оккупант Вадим Шишимарин застрелил 62-летнего мужчину на улице села городского типа Чупаховка, когда тот просто шел по обочине с велосипедом.

Ранее в Минобороны Украины рассказали, что резервов вооружения путинской армии может хватить еще на несколько месяцев. Оперативно их пополнить не удастся – в условиях войны и наложенных на РФ санкций это может затянуться на годы, однако для России еще есть чем воевать.

Читайте также:

viber
новости России война в Украине Владимир Путин вторжение России Александр Хара
Реклама
Популярное
Война в Украине будет долгой: астролог назвала дату прекращения боевых действийВойна в Украине будет долгой: астролог назвала дату прекращения боевых действий Гороскоп для Украины: лунное затмение 16 мая невероятно сильно повлияет на войнуГороскоп для Украины: лунное затмение 16 мая невероятно сильно повлияет на войну Из патриотов – в предатели: Аваков пообещал лично пристрелить одиозного КивуИз патриотов – в предатели: Аваков пообещал лично пристрелить одиозного Киву Приметы на 10 мая: что нельзя делать и как не попасть в беду в самый опасный день маяПриметы на 10 мая: что нельзя делать и как не попасть в беду в самый опасный день мая ВСУ уничтожили "боевого бурята" – чемпиона по танковому биатлонуВСУ уничтожили "боевого бурята" – чемпиона по танковому биатлону
Поддержите Главред

Последние новости

17:35

Катя Осадчая в пылких объятиях Юрия Горбунова загадала свое самое сокровенное желание

17:31

Воевать будет до последнего бурята, ведь поражение ему – смерть: Хара назвал способы устранения ПутинаВидео

17:29

Повальное пьянство и обмочившийся дядя: в Сеть выложили видео жизненного пути пленного русскогоВидео

17:03

Как отмыть пригоревшую кастрюлю – 4 надежных способа

16:57

Украина и Польша упрощают логистику на границе

Реклама
16:54

Украина вернула контроль над границей с Беларусью и Россией на Киевщине, Сумщине и Черниговщине

16:54

Как правильно варить пельмени и почему нельзя выливать воду после варки: 5 правил для хозяекВидео

16:50

Оккупация Донбасса – вторая фаза плана России: враг намерен идти дальше – Генштаб ВСУВидео

16:46

Лунный посевной календарь на май 2022: лучшие дни для садово-огородных работ

16:42

Приехал за фронтовыми 100 грамм: закоренелый путинист Григорий Лепс приехал в "ДНР" на концертВидео

16:40

"Не позволяет себе плакать": на глазах 10-летнего мальчика россияне убили его семью, маму сожгли заживоВидео

16:39

Украинские солдаты имеют право схватить Путина в Москве: депутат Бундестага эмоционально высказался

16:06

Михаил Ходорковский. Как недосталин извратил 9 маяВидеоблоги

16:06

Приметы на 12 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

16:01

ВСУ бьют войска РФ: Харьковщина освобождается, на пяти направлениях враг перешел в оборону – Генштаб

15:48

Нимб-"оберег" над Одессой: в небе заметили редкое природное явлениеВидео

15:42

В Краматорске оккупанты ударили в склад с аммиаком, людей просят закрыть окна

15:29

Приближается тяжелый период в войне с РФ: в Минобороны сказали, сколько он продлитсяВидео

15:24

Самые вкусные драники с луком и хрустящей корочкой: невероятно простой рецептВидео

15:17

"Присоединение" Херсонщины к РФ: у Зеленского жестко ответили оккупантамВидео

Реклама
15:13

Путин взял курс на изматывание Украины в долгой кровавой войне, а Запад – на военный разгром Путинамнение

15:11

Православный календарь на июнь 2022: Вознесение Господне, Троица, Петров пост – важные даты

14:48

Расстрелял пенсионера на улице: первого военного РФ будут судить за убийство гражданского на СумщинеВидео

14:46

Укравтодор заявил о потере 200 производственных баз дорожников

14:43

Колесный "монстр": в Харькове ТрО вооружили мощными зенитными пушками С-60Видео

14:21

"РФ вооружалась с 1991 года": на сколько хватит запаса оружия армии Путина – ответ МинобороныВидео

14:04

Шок для Путина и России: советник главы МВД анонсировал мощный удар ВСУВидео

13:59

Психолог рассказала о диагнозе Путина: насколько опасна болезньВидео

13:56

Феерично горит: львовские десантники сбили юбилейный ударный вертолет оккупантов "Крокодил"Видео

13:35

Оккупанты РФ требуют от начальства засекретить их участие в войне в Украине – разведкаВидео

13:16

Вокруг спасенной в Бородянке рыжей кошки разгорелся скандал - на нее претендуют 12 человекВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 12 мая 2022: Девам – большие деньги, Стрельцам – переезд, Рыбам – обман

12:59

"Остановитесь, кто вы такие?": чемпионка РФ жестко отреагировала на войну в Украине и шантаж КремляВидео

12:57

Оккупанты анонсировали включение захваченной Херсонщины в состав РФ: обратятся к ПутинуВидео

12:35

Путин устроил "охоту на ведьм": ФСБ отстранили от планирования войны в УкраинеВидео

12:23

Беларусь может пойти в наступление на Украину, а РФ - надавить из Крыма - ЖдановВидео

12:22

"Поздравление от насильника с днем изнасилования": Подоляк разнес обращение Путина к "ДНР"Видео

12:17

Как ленд-лиз может заставить Путина сесть за стол переговоровмнение

11:58

Лунный календарь стрижек на июнь 2022: лучшие дни для новой прически

11:56

Врага "мешают с землей": ВСУ показали мощный удар Ураганов по позициям рашистовВидео

Реклама
11:53

Лунное затмение 16 мая для всех знаков зодиака: Ракам - радость, Рыбам - переезд навсегдаВидео

11:48

В Испании напали на украинца, который вышел с флагом Украины с надписью "Stop war"Видео

11:35

"Подарок" от оккупантов: ВСУ захватили брошенный рашистами танк Т-72Видео

11:03

"Я бы им резала пальцы и звезды на спине": россиянка расписала, как она убивала бы украинских детейВидео

10:59

Ловушка для оккупантов: депортированные украинцы помогут развалить РФ – Тука

10:39

57-летняя неузнаваемая Маша Распутина снялась без штанов

10:26

Контрудар на Запорожье: ВСУ заняли новые рубежи, враг отступил с потерямиВидео

10:23

РФ "погрязла" в Украине: война зашла в тупик – разведка СШАВидео

10:13

Вторжение Беларуси в Украину: что задумал Лукашенкомнение

09:58

Присоединение к Евросоюзу: у Зеленского высказались о сроках вступления в ЕСВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять