Воевать будет до последнего бурята, ведь поражение ему – смерть: Хара назвал способы устранения Путина

Дипломат назвал способы устранения Путина/ Reuters

Кремль допустил очень серьезную ошибку, когда переоценил свою армию и недооценил Вооруженные силы Украины. Поэтому сейчас у российского диктатора Владимира Путина нет вариантов того, как закончить эту войну.

Путин оказался в тупике и не понимает, какой из него выход. Об этом сказал дипломат Александр Хара в эфире Радио НВ.

Перед широкомасштабным вторжением в Украину президент РФ поставил перед своим войском такие политические условия, которые невозможно было бы воплотить в жизнь, даже если бы российские войска нас захватили, говорит дипломат.

"Как можно денацифицировать Украину, которая не является нацистской и никогда таковой не была. Эта "виртуальная" реальность, в которой он (Путин – ред.) живет, его завела в тупик", – отмечает Хара.

По словам дипломата, у российского диктатора остался лишь один достойный выход – застрелиться. Однако он сомневается, что Путин решится на самоубийство. Ведь у российского президента для этого нет ни офицерской чести, ни необходимых моральных качеств. Именно поэтому он будет воевать до последнего, не жалея своих солдат.

"Поэтому он будет идти совершенно понятным путем – до последнего бурята. Будут бросать сюда всех – "бабы нарожают", – отмечает дипломат.

Путина может предать его окружение

Российского диктатора может предать его окружение, в первую очередь – сотрудники спецслужб и военные, считает Александр Хара. Ближайшее окружение президента РФ понимает, куда катится Россия из-за решений своего "лидера", и они уже сами многое потеряли – имущество, деньги, возможность путешествовать и т.п.

"Они могут его изолировать и попытаться пойти на сепаратные переговоры или с нами, или с американцами для того, чтобы остановить это безумие", – предполагает Хара.

Читайте также"РФ вооружалась с 1991 года": на сколько хватит запаса оружия армии Путина – ответ МинобороныУстранение Путина его окружением дипломат считает очень вероятным вариантом развития событий. При этом российский президент сам боится возникновения такой ситуации, поэтому пытается отстраниться от окружения и защитить себя.

"Путин в этом смысле очень умный человек или чудовище. Он хорошо знает истории, каким образом убивали, да и сам он убивал и политиков, и оппонентов. Поэтому он очень хорошо защищается. Но не бывает такого, чтобы одну систему не сломала другая", – говорит Хара.

Напомним, первый российский военный предстанет перед судом в Украине за убийство безоружного гражданского в Сумской области. 21-летний оккупант Вадим Шишимарин застрелил 62-летнего мужчину на улице села городского типа Чупаховка, когда тот просто шел по обочине с велосипедом.

Ранее в Минобороны Украины рассказали, что резервов вооружения путинской армии может хватить еще на несколько месяцев. Оперативно их пополнить не удастся – в условиях войны и наложенных на РФ санкций это может затянуться на годы, однако для России еще есть чем воевать.

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